春節送禮技巧大剖析！網友示範「用年節禮盒打通人脈」事業運飆升、虎年最強運

春節將近,許多人開始安排返鄉聚餐,不過最重要的伴手禮該怎麼挑,對於經驗不多的年輕朋友來說,卻是一門還需求救網友、好好鑽研的學問。

農曆春節倒數剩不到一個月,眼看別人都訂好車票、聚會餐廳了,自己卻連最基本的伴手禮都還沒準備好嗎?直到現在都還有人在社群平台PO文詢問要送什麼才顯心意,臨時抱佛腳的舉動讓網友直搖頭,慘笑道,「這要不是太單純,那就是太小看送禮的眉眉角角了!」

網友春節送禮「只看3要件」只有這款禮盒滿足所有要素

不過要說「送禮」對哪個族群來說最為關鍵,或許就是在職場走跳幾年,但送禮經驗不多的年輕朋友。每每過年不只要準備返鄉給家裡親戚長輩的禮盒,如果還要去見交往對象的父母,禮品挑選更是錯不得,若還要與照顧自己的公司前輩或客戶禮尚往來,更是力求智取對方的心,送得好的話或許還能讓自己新的一年事業財運亨通!

但是市面上種類繁多的禮盒到底該怎麼選?送「實用的」怕對方早就不缺,想送「美食禮盒」偏偏家家戶戶囤積的過年零食多到吃不完。苦惱之際,就有網友分享經驗——「每年除了洋酒禮盒,其他我都不考慮!」網友解釋 ,之所以只挑酒品禮盒原因有三,一是「設計美」,許多知名品牌都會為新年設計特殊包裝,不僅有吉祥寓意看起來也格外貴氣;二是「限量珍藏性」,因為是為了過年打造,因此也適合收藏在客廳櫥櫃裡,讓收禮人不時看見就想到貼心選禮的你;三是「CP值高」,這裡的CP值指的不是價格便宜,相反的,酒類禮盒往往都有一定的價格,但能夠幫自己換來親戚長輩的讚許或交往對象父母與客戶的青睞,絕對是其他禮盒無法比擬的。

Whisky品牌打造「4大風格禮盒」一次送進不同人的心坎裡

頂級烈酒公司愛丁頓(Edrington)今年便為旗下知名品牌「麥卡倫(The MACALLAN)」、「格蘭路思(The Glenrothes)」、「裸鑽雪莉(The Naked Malt)」和「高原騎士(Highland Park)」打造極致的設計品味,力求滿足不同消費者的送禮需求,就算酒饕想「全部+1珍藏」也很值得。此次四款禮盒皆有不同亮點,選購前不妨先想想收禮人的愛好,讓精挑細選的禮盒更符合他們的氣質,更凸顯送禮人難得的心意。

A Night On Earth In Scotland麥卡倫春宴系列

——送給熱愛時尚、潮流、藝術的他/她

光是盒裝瓶身就能擄獲收禮人心的「A Night On Earth In Scotland麥卡倫春宴系列」,同時也是麥卡倫全球新年限量系列的首發酒款!包裝設計是由長期與世界各頂尖精品品牌合作的跨界知名日法插畫家Erica Dorn特別操刀,她以全球自古以來歡慶新年時,常使用的火典儀式為靈感,打造出既符合年節歡聚氛圍,又讓人眼睛一亮直呼「WOW」的視覺設計。盒裝呈現的則是蘇格蘭霍格莫內特有的習俗,例如午夜後第一個走進屋內的訪客,以「黑頭髮」象徵好兆頭,手裡還要有威士忌、煤炭和蘇格蘭奶油酥餅等3種禮物,代表為這一家人的來年祈求安康幸福。現在不用特別準備這些繁瑣的禮物,拎著這支麥卡倫禮盒,也代表禮數與祝福滿滿!至於酒饕的重點——酒款,則是由麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess精心釀製,應景的暖磚紅色酒液透出香草、奶油、烤蘋果、杏仁等香氣,入口後,絲滑香甜的酒質更帶出濃厚蘇格蘭奶油酥餅的風味,特別適合在團圓的桌上搭餐或做為餐後酒享用。

▲A Night On Earth In Scotland麥卡倫春宴系列。建議售價:NT$2,480

格蘭路思Whisky Maker’s Cut虎威笙風新春圓滿禮盒

——送給看到獨賣限定就想收藏的他/她

這款禮盒不僅是亞洲限定獨賣,格蘭路思本身也就是一間擁有蘇格蘭少數私有水源地的頂級蒸餾酒廠,在愛丁頓集團的橡木桶政策下,以高級訂製概念打造的雪莉桶威士忌,強調不使用焦糖調色,讓酒饕品味最為原始馥郁的酒感,也格外適合送給個性最純粹熱情的對象。今年格蘭路思虎年禮盒也特別跨界「摺紙藝術」,呈現國際精品的設計質感,更以華人世界最喜氣的正紅色為主色系,搭配象徵前程似錦、幸福寓意的孔雀開屏造型,不做為春節伴手禮送給最重要的人,真的說不過去。

▲格蘭路思Whisky Maker’s Cut虎威笙風新春圓滿禮盒。建議售價:NT$1,600

裸鑽雪莉 x Timberland 新春裸活旅行禮盒

——送給追逐話題性、渾身充滿活力的他/她

不久前在亞洲包裝升級首發的「裸鑽雪莉(Naked Malt)」,不僅搭上了虎年勇敢突破、大膽創新、把握良機等趨勢,現在更與時尚登山休閒品牌Timberland開啟嶄新合作,新年限量聯名款禮盒以超吸睛行李箱概念打造,設計上更讓人可以直接提著送到送禮人家中,超動感的亮橘色設計儘管讓人眼睛一亮,但「箱子」裡散發著焦糖紅褐色的迷人酒色,更不會讓人忘記!被酒饕視為夢幻逸品的「初次雪莉桶」勾兌而成的蘇格蘭威士忌,額外於初次填裝的西班牙Oloroso雪莉桶中熟成至少6個月,「裸鑽雪莉」除了擁有蜂蜜、蘋果焦糖、肉桂等風味,尾韻更有迷人黑巧克力香在嘴裡綿延。聯名禮盒亦貼心附贈裸鑽雪莉迷你酒,還有Timberland折價券200元!年節與朋友「禮盒提著」出外野餐野營,隨時也能想喝就喝超Chill。

▲裸鑽雪莉 x Timberland 新春裸活旅行禮盒。建議售價:NT$950

高原騎士HITCHHIKER單一麥芽威士忌品酩組

——送給重視傳承、展現人情味的硬派男子/女子漢

製酒匠人主要來自維京後代的高原騎士Highland Park酒廠,位於英國極北之境的奧克尼群島,也是全英國最北端的酒廠!不難想像品牌擁有令人印象深刻的文化特色,為農曆春節推出的品酩組使用了正統維京圖騰,更展現出相當鮮明的硬漢態度!想當然,高原騎士12年威士忌的口感著重於呈現北歐硬漢風格,若收禮人是「重酒感」的男子/女子漢,那麼這支輕煙燻味中帶點石楠蜜香的風味,想必就能打動他們的心,甚至迫不及待開瓶共飲,與麻吉好友暢談過去一起經歷的搞笑趣事,或是舉杯致敬這一整年的工作血淚甘苦談。驚喜的是,隨盒附贈的迷你酒則是高原騎士原酒Cask Strength Release No. 2單一麥芽威士,以彷彿液態的「煙燻胡椒間果糖」原酒風味,與高原騎士12年威士忌組合成超搭且有誠意的新年伴手禮盒,就是要讓人在春節期間與親朋好友盡情共享。

▲高原騎士HITCHHIKER單一麥芽威士忌品酩組。建議售價:NT$1,250

眼下有代表不同風味亦有祝福寓意與設計感的頂級酒款禮盒,別再說春節送禮沒有靈感了!分享給身邊也苦惱的朋友之餘,更要把握效率搶購,把省下來的時間留給辛苦一整年的自己,盡情享受年末聚會,以及收禮人接過禮盒後對你直線飆升的好感。