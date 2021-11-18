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【廣編】裸鑽雪莉首度聯名必勝客　打造「威士忌牛排干貝比薩」

▲▼ 。

圖、文／台灣愛丁頓寰盛洋酒提供

又到了歲末年終的歡聚時節，必勝客今年特別將年末派對比薩的豪華食材再升級，要好好犒賞大家今年的辛勞！必勝客即日起限時推出重磅新品「威士忌牛排干貝比薩」，第一次把重達六盎司的牛排鋪在比薩上，再搭配炙燒干貝，佐以香醇四溢的聯名裸鑽雪莉威士忌風味醬，用料奢華又大氣，搭配限時供應的「松露起司龍捲風餅皮」，每一口都吃得到濃郁豐盛的頂級美味！

必勝客精心打造奢華新食感，讓年終饗宴豪華升級！繼去年英式「威靈頓牛排比薩」讓饕客讚不絕口，今年必勝客首度結合海陸頂級食材，選用重達六盎司的厚切牛排，搭配滑嫩彈牙的炙燒海灣干貝，一起鋪滿在比薩上，帶著你的舌尖上山下海！必勝客更首次與最純粹的威士忌品牌「裸鑽雪莉Naked Malt」聯名，在香濃的法式紅醬中添加由初次雪莉桶所勾兌而成、濃郁而果香十足的蘇格蘭威士忌，調製出專屬的高品質肉桂威士忌風味醬，讓裸鑽雪莉威士忌的佳釀酒色與多層次風味晉升為舌尖上的藝術品。必勝客「威士忌牛排干貝比薩」集結干貝的鮮美多汁、牛排的軟嫩迷人、威士忌醬的醇厚爽口，用頂級的海陸層層好料，犒賞你一整年的辛勞！必勝客「威士忌牛排干貝比薩」11/9起限量發售，大比薩定價850元（適用外帶買大送大/外送買大送小優惠），不必出門也可以享受六星級海陸饗宴！

►想變瘦就穿這件風衣！

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