連勝文怒了！怒斥民進黨側翼「下三濫」　連顏寬恒祖墳都要挖

▲國民黨副主席連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台中第二選區補選進入最後階段，國民黨候選人顏寬恒遭對手攻擊祖母墓地是否為違建，顏清標氣到住院。對此，國民黨副主席連勝文今（7）日晚間再臉書痛批，民進黨的這種做法比黑道還壞，而最噁心的是這些偽君子嘴巴上卻還滿口仁義道德，但所作所為卻是典型的下三濫！

連勝文表示，看到民進黨用這種近乎泯滅人性的方法來打擊候選人顏寬恒，連別人的祖墳都要挖！讓他想起我自己的選舉，民進黨側翼及名嘴網軍也是用同樣的方法來攻擊我的祖上，從自己的曾祖父到祖父，無一倖免；這種為了選舉，而不擇手段對對手進行人格謀殺、甚且詆毀他人祖上名譽的作法，才像是真正的流氓！甚至是更恐怖的惡魔！這樣的人還要來做立委？

連勝文痛批，最可惡的是，他的祖先已經離世多年甚至超過百年，根本無法為自己辯解，也不可能就百年前社會情況，自己來跟現今社會大眾做說明，只能無辜地遭對手侮辱、踐踏，再透過網軍擴大散播錯誤的訊息，用這種卑賤的手段，去鞭屍競選對手的祖先，「民進黨的這種做法比黑道還壞，這種選舉的手法，才是真正的組織犯罪，才是台灣政治上最大的黑道。」

連勝文說，大部份台灣百姓都是善良敦厚，不願意去攻擊他人的先人，也不願意造口孽，唯獨民進黨選舉，完全不顧台灣人良善的本性，也不在乎社會的風氣，更不在乎對手家人的感受，只要能夠贏，只要能鞏固自己的權力及金錢利益，什麼惡劣卑鄙的手段都使得出來，而最噁心的是這些偽君子嘴巴上卻還滿口仁義道德，每個人都裝作一副正義改革的樣子，但所作所為卻是典型的下三濫。

連勝文強調，懇請台中中二選區的鄉親們，不要被這些惡質的選舉手法給騙了，不要再讓民進黨用不擇手段的方法贏得選舉，之後大家再感到後悔！拜託大家用手中的那張票，讓這群人面獸心的政客，永遠無法搞爛台中海線！