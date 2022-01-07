金嗓歌友會採檢　敏盛經國總院院長劉宜廉：防疫路很長很長

▲敏盛醫護人員為金嗓歌友會會員採檢。（圖／翻攝自劉宜廉臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛經國總院院長劉宜廉7日臉書發文指出，該院醫護人員一整天下來，為600名金嗓歌友會會員進行採檢，對穿著隔離衣一整天的醫護人員而言，不但悶熱流汗，還引起紅疹身心「超級累！」劉宜廉慨嘆道，這條防疫的路途，真的很長很長，需要我們花時間償還！

劉宜廉指出，桃機清潔工在未確診期間，因連續多天到中壢區金嗓歌友會，由於此期間，歌友會舉辦千人跨年同歡聯誼，因此市府為阻斷傳播鏈，開設採檢站。5日晚間辛勞的衛生局同仁，傳來需要隔天協助採檢的訊息，於是敏盛同仁晚上10點多從三峽、林口、中壢各地住處趕到醫院準備隔天(6日)上午7點的800多個會員採檢工作。

當日一整天下來，採檢了近600位民眾，幾位同仁因鎮日的隔離衣穿著，悶熱流汗而紅疹！當日的夜裡，檢驗科同仁終將結果呈報衛生局，據衛生局的新聞稿指出，又增加3名確診個案！由於幾名社區及檢驗科的同仁直呼「好累好累！」可否讓她們休息一下，因此7日的持續採檢，他只好央求衛生局先找其他醫院協助，下午到晚上的採檢，敏盛醫院再接手協助！

劉宜廉院長臉書Po文，網友紛紛留言加油打氣：「分工合作，才能保健康，有好的體力」、「要保護好醫護人員的體能，就可以給民眾健康的後盾」、「我最尊敬的醫護團隊，您們辛苦了，感恩！」、「辛苦了，自己也要做好保護措施」。