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社會 社會焦點 保障人權

高雄身障少年出院回家了　一聽到「球棒隊」狂顫抖！母心碎淚崩

▲▼高雄身障少年遭球棒隊痛毆，目前已出院返家休養。（圖／高雄市社會局提供）

▲高雄身障少年遭球棒隊痛毆，目前已出院返家休養。（圖／高雄市社會局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名許姓身障少年日前遭到4人持鋁棒、安全帽狂毆，血腥影片引起社會震驚，所幸許男目前已出院返家休養，但聽到談論當時的狀況，仍然心有餘悸，聲音顫抖。在治療過程中，許媽媽面對兒子一度因失血過多病況危急，回想起來還是難忍淚水。

日前遭到4名球棒隊惡煞毆打的許姓身障少年已經出院在家休養，高雄市社會局副局長葉玉如也赴許家關懷復原情形。許姓少年聽到談論當時狀況，還是心有餘悸，顫抖的聲音令人不忍。

而不善言語表達的許姓少年緩緩露出身上的傷痕，可以想像被暴力毆打的身障者，無力反擊的無助感，即便外傷逐漸痊癒，心中的痛卻難以結痂。

▲▼高雄身障少年遭球棒隊痛毆，目前已出院返家休養。（圖／高雄市社會局提供）

▲高雄身障少年遭球棒隊痛毆，目前已出院返家休養。（圖／高雄市社會局提供）

天性憨厚的許姓少年，領有輕度身障證明，小時候曾因為發高燒，一度病危，好不容易搶救回來後，在許媽媽及家人用心教養下，順利成長、就學，不料卻發生遭暴打的暴力事件。

在治療過程中，許姓少年一度因失血過多病況危急，許媽媽及家人再次可能面臨將失去親人的恐懼感，現在回想起來，還是難忍淚水。

▲▼ 。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲高雄球棒隊痛毆遲緩兒！「每下都打頭」敲到噴血。（圖／翻攝「爆料公社」）

根據流出影片，4名嫌犯瘋狂攻擊許姓少年頭部，意圖將他致死，警方逮到人之後依照殺人未遂罪移送，其中2人已裁定羈押獲准。

社會局表示，對於此類不法案件，除司法偵查以外，也會全力協助許家，媒合法律資源協助訴訟，並指派社工員連結未來復原之路所需的資源。

另外，社會局後續將協助許姓少年未來生活的相關需求，等其傷勢穩定後協助心理重建、法律諮詢以及社區作業設施訓練。

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