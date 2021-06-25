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5年養5寄養童　房仲業務成遲緩兒避風港

▲▼房仲,房地產,遲緩兒,寄養,業務,東森房屋,公益,愛心雲。（圖／東森房屋提供）

▲目前許朝景家中有兩名寄養幼童。

圖、文／東森房屋提供

東森房屋東港加盟店業務員許朝景，自警界退休後，因為對房地產感興趣，而加入房仲業開啟事業第二春，除了房仲工作之外，他同時也正式成為寄養家庭，服務5年下來，一共照顧過5位寄養孩童，從剛滿月的嬰兒、到兩三歲的遲緩兒都有。許朝景說，他三十多年前就讀警專時期，就開始捐助認養家扶中心的孩子，直到退休後，才有辦法完成心願，全心成為寄養家庭。

許朝景說：「當警察三十幾年，真的看太多了啦！」吸毒、因吸毒而竊盜、搶劫的父母、因情緒問題家暴的家庭，他們也無力照顧生下的孩子，長期循環之下，衍生更多的社會問題，當問到決心要投入寄養家庭時，有跟家人溝通很久嗎？許朝景笑笑的說：「沒有ㄟ，我太太一直都是最支持的人。」

▲▼房仲,房地產,遲緩兒,寄養,業務,東森房屋,公益,愛心雲。（圖／東森房屋提供）

▲太太是許朝景做公益路上最大的後盾！

他的兩個孩子，女兒是職業軍人，兒子也出社會多年，全家人都非常支持，尤其照顧的孩子，許多是發展遲緩、疏忽照顧或是母親感染的毒品寶寶，更需要更多的愛心跟耐心去陪伴，在許朝景房仲工作忙碌的時候，太太就成為最堅實的後盾。

當被問到如何平衡寄養家庭與房仲工作時，許朝景說，其實並不會主動說，自己有在做公益，他單純是喜歡幫人找家的感覺，以前的警界的同事友人，因為工作忙碌，會委託他幫忙買賣房屋，這些因為信任而委託的案件，也讓他更加努力服務，而且房仲工作的時間上比較彈性，也不影響帶寄養的小朋友做復健，還可以抽空回去家扶中心上訓練課程，東森房屋的同事知道也都很支持、很幫忙。

▲▼房仲,房地產,遲緩兒,寄養,業務,東森房屋,公益,愛心雲。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋東港加盟店的同事像一家人一樣互相幫助。

▲▼房仲,房地產,遲緩兒,寄養,業務,東森房屋,公益,愛心雲。（圖／東森房屋提供）

▲許朝景表示，喜歡東森房屋溫暖的氛圍，工作起來很快樂。

不擅言詞的許朝景，一提到喜歡的工作跟寄養寶寶時，明顯話多了起來，「我現在家裡那個寶寶，現在跟一般孩子差不多了！」一歲六個月就到寄養家庭的小許(化名)，是母親被強暴而產下的孩子，許朝景接手照顧時，連半顆牙齒都沒有，明顯的發育遲緩，每個禮拜都要帶到醫院做復健，兩年多的時間，小許已經恢復了至少八成，目前看上去與一般孩子已無明顯差異。

▲▼房仲,房地產,遲緩兒,寄養,業務,東森房屋,公益,愛心雲。（圖／東森房屋提供）

▲許朝景照顧的發育遲緩幼童，目前已與正常孩童無異，活潑健康。

屏東家扶中心寄養組社工黃玉潔說，許爸爸對孩子的付出真的有目共睹，當他們看到可以正常跑跳的影片，大家都流下眼淚，因為背後一定是付出相當大的努力跟愛，

因為成為寄養家庭需要經過很多的訓練課程，通過之後也要跟社工配合，不時回中心受訓，但目前能夠照顧嬰幼兒的寄養家庭愈來愈少，招募目前拉緊報中，也希望有更多像許爸爸這樣有心的退休家庭可以加入寄養行列。

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