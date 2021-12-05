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雲林縣遲緩兒通報率達15.89%　虎尾東區扶輪社再捐百萬助早療

▲虎尾東區扶輪社長期推動公益，今年適逢創社30年，由吳裕田社長率扶輪社友延續扶幼之愛，募集超過100萬元早期療育經費捐助雲林縣慢飛天使家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾東區扶輪社長期推動公益，今年適逢創社30年，由吳裕田社長率扶輪社友延續扶幼之愛，募集超過100萬元早期療育經費捐助雲林縣慢飛天使家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾東區扶輪社長期推動公益，關懷弱勢族群，今年適逢創社30年，由吳裕田社長率扶輪社友延續扶幼之愛，募集超過100萬元早期療育經費捐助雲林縣慢飛天使家庭，並舉辦寒冬送暖捐贈儀式，家扶雲林發展學園及若瑟社福基金會各獲贈五十五萬元捐款。

家扶雲林發展學園承辦雲林縣兒童發展早療通報中心，目前雲林縣疑似發展遲緩兒童通報率達15.89%，明顯高於全國平均通報率，但孩子的發展刻不容緩，虎尾東區扶輪社14年來累積早療愛心捐款已達1153萬，吳裕田社長是家扶扶幼委員，積極參與各項扶幼活動。

吳裕田社長表示，疫情之下，社員們也相當掛念這群慢飛天使的生活，今年雖然無法和孩子們及其家人同樂，但因為愛的連結，社友仍集結了百萬愛心捐款，做為孩子的療育或學費所需，也祈願疫情早日止息，大家再歡喜相見。

雲林發展學園目前服務約1000戶發展遲緩兒童家庭，除了虎尾及西螺定點的日間兒童托育服務，也建構走動式社區兒童家庭療育服務，連結專業人員深入偏遠山區或沿海鄉鎮進行到宅或時段式療育，讓遲緩兒童家庭能就近使用資源，不因交通的限制阻礙了孩子成長的機會。

發展學園園長黃朝宗表示，感謝虎尾東區扶輪社的善款挹注，讓學園的可以添購更多教材與輔具，讓小朋友可以獲得更完善的療育服務，支持慢飛天使家庭獲得勇氣繼續前行。邀請社會大眾一起關心發展遲緩兒童，有關發展遲緩兒童的通報與諮詢專線5878313洽詢，捐款劃撥帳號22688790，戶名：雲林家扶發展學園。讓我們一同守護慢飛天使快樂成長。


►聽Podcast #我在案發現場

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