關懷遲緩兒！心路攜手全聯推兒童早期療育懶人包



▲▲即日起，到心路基金會官方粉絲團參加問答活動，就有機會抽中限量的福利熊隨手皂、紙捲筆。（圖／心路基金會提供）。



生活中心／綜合報導



在台灣已耕耘超過30年心路基金會，每年幫助8千名發展遲緩兒童及其家庭趕上成長的步伐，這次更攜手全聯一同推出早療懶人包，同時也在官方粉絲團舉辦「早療懶人包你問我答」活動，參加者有機會獲得由心路青年手作「限定版福利熊文創商品」。



根據統計在台灣的學校，每班25人中就可能有1-2人為遲緩兒，幫助遲緩兒要從瞭解他們開始。心路基金會將累積多年專業經驗轉化為淺顯易懂的懶人包，方便社會大眾認識。





▲林林練習打掃環境。（圖／心路基金會提供）

接受心路服務1年半的林林，是位唐氏症的孩子，剛來到心路時沒有太多聲音，家人也不知道他喜歡什麼、該教他什麼。接受1年多的學習，老師發現運動是他的強項，體能活動、玩球、走平衡木都難不倒他，林林最近還學會騎腳踏車，老師也常帶著林林打掃環境，想培養他的專長。雖然林林還沒有完整的句子表達，但他多了許多情緒表情及聲音，也開始練習仿說，甚至愛上唱歌。

服務過程中，心路發現大多數民眾對於遲緩兒的友善度相較過去提升許多，但要如何和「遲緩兒」相處仍有進步空間。6歲的小彥是位腦性麻痺的孩子，常有錯誤認知會以為腦性麻痺孩子智力低下，但小彥除了肢體行動受限，認知卻與同齡孩子無異；而像林林一樣唐氏症的孩子雖然認知受限，但不影響他認真學習、持續進步的生活態度。

為了促進大眾關注遲緩兒議題，心路基金會五月份起將推出一系列認識遲緩兒的懶人包與問答活動。全聯福利中心也授權福利熊圖樣，透過心路庇護工場青年獨特工法，推出限量福利熊文創小物作為活動的抽獎贈品。

防疫期間，心路基金會也邀請大家使用PXPAY線上購物並捐出福利點數，捐滿5000點即加贈防疫隨身皂乙顆。心路也呼籲大眾捐款支持「遲緩兒救學計畫」，齊心打造早療孩童的友善學習環境。



活動說明說明詳見心路基金會臉書專頁