　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

關懷遲緩兒！心路攜手全聯推兒童早期療育懶人包

▲▼ 。（圖／心路基金會提供） 
▲▲即日起，到心路基金會官方粉絲團參加問答活動，就有機會抽中限量的福利熊隨手皂、紙捲筆。（圖／心路基金會提供）。

生活中心／綜合報導

在台灣已耕耘超過30年心路基金會，每年幫助8千名發展遲緩兒童及其家庭趕上成長的步伐，這次更攜手全聯一同推出早療懶人包，同時也在官方粉絲團舉辦「早療懶人包你問我答」活動，參加者有機會獲得由心路青年手作「限定版福利熊文創商品」。

根據統計在台灣的學校，每班25人中就可能有1-2人為遲緩兒，幫助遲緩兒要從瞭解他們開始。心路基金會將累積多年專業經驗轉化為淺顯易懂的懶人包，方便社會大眾認識。

▲▼ 。（圖／心路基金會提供）
▲林林練習打掃環境。（圖／心路基金會提供）

接受心路服務1年半的林林，是位唐氏症的孩子，剛來到心路時沒有太多聲音，家人也不知道他喜歡什麼、該教他什麼。接受1年多的學習，老師發現運動是他的強項，體能活動、玩球、走平衡木都難不倒他，林林最近還學會騎腳踏車，老師也常帶著林林打掃環境，想培養他的專長。雖然林林還沒有完整的句子表達，但他多了許多情緒表情及聲音，也開始練習仿說，甚至愛上唱歌。

服務過程中，心路發現大多數民眾對於遲緩兒的友善度相較過去提升許多，但要如何和「遲緩兒」相處仍有進步空間。6歲的小彥是位腦性麻痺的孩子，常有錯誤認知會以為腦性麻痺孩子智力低下，但小彥除了肢體行動受限，認知卻與同齡孩子無異；而像林林一樣唐氏症的孩子雖然認知受限，但不影響他認真學習、持續進步的生活態度。

為了促進大眾關注遲緩兒議題，心路基金會五月份起將推出一系列認識遲緩兒的懶人包與問答活動。全聯福利中心也授權福利熊圖樣，透過心路庇護工場青年獨特工法，推出限量福利熊文創小物作為活動的抽獎贈品。

防疫期間，心路基金會也邀請大家使用PXPAY線上購物並捐出福利點數，捐滿5000點即加贈防疫隨身皂乙顆。心路也呼籲大眾捐款支持「遲緩兒救學計畫」，齊心打造早療孩童的友善學習環境。

活動說明說明詳見心路基金會臉書專頁

ET快訊
本土狂爆第三天！專家估「不太樂觀」　曝疫情降溫時間
本土飆升！她在加國封3次　籲台人「這招」效果絕不輸封城
台灣3天炸出719本土　日媒揭「一大打擊」
新竹120人婚宴違禁聚令！賓客被勸離還打包　新人傻眼：毀了
北部確診男曾到萬華「多次回高雄」　高鐵、捷運、客運全搭過
土城「平頭哥」不戴口罩拒填實聯制！　還爆打超商店員
侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝　停班課、不得外出

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

關懷遲緩兒！心路攜手全聯推兒童早期療育懶人包

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

關懷遲緩兒！心路攜手全聯推兒童早期療育懶人包

本土高峰還沒到！台大醫嘆：極可能升第四級，只是早晚問題

考試院視疫情變化採居家辦公　大型會議延期或視訊辦理

4月人民幣存款餘額連2月下滑　法人、個人戶同步減少　

整合7年都更宅投資客玩完　「短進短出」賠掉上百萬

悠遊卡2天內「記名暴增逾10萬張」　嗶卡釐清足跡

上班量體溫！貓同事「不配合防疫」拔腿落跑　網笑：罰款1年罐罐

遠距上課14個月…忘記「書包有便當」！4百萬人敲碗開箱嚇壞了

暫緩外國人來台　兄弟本周簽約新洋投無法簽

茶妹改外約？　小商人呼籲「需要連結」的朋友：疫情過後才有激情

女工作人員台上慘摔！　19歲男偶像一旁「狂笑直到她下台」被轟爆

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

公益熱門新聞

心路攜手全聯　關懷遲緩兒

全台首次公益團體登東森購物開賣

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

王令麟、侯友宜力挺愛盲　東森會員熱烈響應

搶救3千萬過期食材幫15萬人加菜

5/20偏鄉樂團還有8百張票賣不完!

王令麟長期力挺更生人獄後重生

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

更生團體1/17擺攤「幸運草市集」傳遞正能量

世界展望會承接113專線 守護兒少

致敬防疫英雄！王令麟暖贈3千萬自然美產品

盼善與愛持續循環　魏應充關懷弱勢族群

辜懷如、徐曉菁再為公益開唱

更多熱門

相關新聞

口罩不戴好硬闖全聯！業者報警

口罩不戴好硬闖全聯！業者報警

新冠肺炎疫情嚴峻，全台各大賣場呼籲必須「戴口罩」才能進入，不過今（17)日全聯宜蘭復興店疑似有消費者沒戴好，店員盡責將其阻攔，沒想到客人還堅持硬闖，甚至出動2位店員壓制，一度釀成肢體糾纏緊張局面。而全聯表示，目前已經勸導及報警處理。

全聯收銀妹「累到哭了」：看不到盡頭

全聯收銀妹「累到哭了」：看不到盡頭

結帳排到店門口！全聯員工崩潰：不要再問了

結帳排到店門口！全聯員工崩潰：不要再問了

全聯、家樂福5量販「限購令」一次看

全聯、家樂福5量販「限購令」一次看

家樂福最新限購令　外送暫停服務

家樂福最新限購令　外送暫停服務

關鍵字：

心路基金會全聯遲緩兒唐氏症懶人包

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／本土增333例！連續三天破百例

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

即／台北確診女搭高鐵返家！爽逛義享天地+好市多

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

快訊／新北確診5/7- 5/15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

苗栗確診者足跡曝！連兩天到中醫大新竹附醫

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

快訊／新北本土再爆148例　7行政區全都中「板橋三重中和最多」

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面