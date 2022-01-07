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肛門遭70cm塑膠棒狠插！20歲男員工慘遭性虐　直腸、心臟破裂慘死

▲▼20多歲男職員慘遭代表酒後施暴慘死。（示意圖／CFP）

▲20多歲男職員慘遭代表酒後施暴，最後器官破裂慘死。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓爆發一起獵奇、離譜的血腥職場霸凌案！一名擔任兒童運動中心代表的41歲男性韓某去年12月31日凌晨與20多歲男性職員B某喝酒，豈料過程中疑似發生言語爭執，於是韓某竟然從跳欄上拿起數根長達70公分的塑膠棒戳進對方的肛門，導致對方心臟等器官破裂死亡，目前已移送檢方偵辦。

根據《韓聯社》、《首爾新聞》等韓媒報導，今年41歲的韓姓男子在首爾市西大門區經營一間兒童運動中心，2021年12月31日凌晨與20多歲的年輕職員B某在兒童運動中心喝了約6瓶640㎖的燒酒，早已超過平時的酒量，過程中疑似發生爭執，韓某於凌晨2時10分撥打112專線向警方報案，聲稱自己的姐姐被一名陌生男子毆打，豈料警方到場後卻否認曾經報案。

警方調閱監視器時發現，韓某在撥打112報案時依舊出手對被害者B某施暴，接獲報案的警察也證實電話另一端確實傳來騷動聲。6名警察官到達現場時，韓某卻否認曾撥打電話報警，還強烈拒絕警方調閱監視器的請求。

警方在兒童體育中心時，發現躺在地上的B某裸露下半身、只穿上一件長袖上衣，於是上前為他蓋衣服，並將手放在B某的胸口，確認B某體溫與脈搏還正常、維持生命跡象，且臉部或腿部沒有瘀傷或其他外傷。

警方向韓某詢問其與B某之間是何種關係，韓某向警方表示，「他是們公司的員工，他和報案內容並不相關。」；不過警方準備撤離現場時，韓某卻接連做出奇怪舉動，包括彎腰撫摸B某的臉，甚至在寒冷的低溫下只穿著一件短袖坐上警車的後座、再從警車走下來。

警方離開現場後，韓某再度回到兒童運動中心，不過當他準備穿上外套的同時，便醉倒在地，直到上午9時15分他才發現B某失去意識，於是他撥打電話呼叫救護車，一同出動至現場的警方則將韓某緊急逮捕。

▲▼韓某以手遮臉步出西大門警察署。（圖／達志影像／newscom）

▲韓某7日上午以手遮臉步出西大門警察署。（圖／達志影像／newscom）

國立科學搜查研究院向警方傳達解剖驗屍結果，表示死亡的B某生前曾遭韓某虐打、施暴，還被韓某拿起數根70公分長、直徑3公分的教育用塑膠棒戳進肛門內再拔出，導致體內直腸、膽囊、肝臟、甚至是心臟都出現破裂，成為B某的主要死因。

報導指出，韓某今（7）日上午7時45分穿起藍色大衣、用外套帽子遮掩臉部走出西大門警察署，口中不斷講著「真的很抱歉」，被依殺人罪嫌移送首爾西部地方檢察廳；現場死者家族則相當氣憤表示，「喝酒喝個屁啊？你根本就是心理變態！你本來可以救他，卻選擇不救，到底在幹嘛？」

警方探訪韓某周邊親友等，並針對韓某持有的手機進行數位修復鑑識，得出結論後，認為韓某並非事前計畫犯罪、也沒有性成癮的跡象。

有網友對此案感到氣憤不已，於是在青瓦台官網發起連署，要求政府重視此案、同時呼籲警方應該對韓某實施毒品檢測，以求釐清其當時種種怪異行徑的原因。

順天鄉大學警察行政學科教授、犯罪心理分析師吳允盛（오윤성）分析表示，「身為男性的被害者無論再怎麼喝醉，只要稍稍有點反抗的意識，則加害者恐怕難以成功犯案。雖然無法釐清加害者與被害者之間的關係，事件發生的背景也不明確，但不排除是在探索性領域時引起（對同性）的好奇心才犯下的案件。」

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