謊報試射成果！南韓軍方嗆聲北韓「技術超車5年」：哪算極超音速

▲北韓本月5日試射的新型極超音速飛彈(左)，與去年9月28日試射的火星-8型在外觀上有些微不同。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）官媒宣稱5日上午試射的是極超音速飛彈，成功擊中700公里遠的目標物，試射結果讓「黨中央」相當滿意。起先南韓軍事專家在分析指出，北韓試射的飛彈與去年9月試射的火星-8型在性能上有所提升；不過南韓國防部卻反駁，指出北韓5日試射的飛彈只是一般的彈道飛彈，並非極超音速飛彈，而該項技術南韓早已於2017年套用在公開的「玄武-2C」。

根據《韓聯社》，南韓國防部今（7）日下午向當地媒體發佈說明資料，「北韓在1月6日報導中所聲稱的試射極超音速飛彈，其在射程、迂迴飛行等性能的說明上似乎被誇張化。我方判斷，北韓試射的飛彈在技術層面上還未到達極超音速飛行翼。」

南韓國防部初步評估，此次北韓試射的飛彈飛行速度為6馬赫、飛行高度為50公里以下，而飛行距離更遠不及其在官媒報導中所聲稱的700公里，「與北韓去年9月28日試射的飛彈相比，其在技術層面上的進展並非（外界所說）的進步4個多月，而是其去年10月在國防發展展覽會上最初公開的其他類型的飛彈。」

南韓軍方某匿名的關係人士指出，「北韓5日試射的飛彈雖被包含在一般彈道飛彈的範疇內，但是技術層面上稍微有更新，搭載機動式機翼，提升飛彈的精準性」；不過他認為該款飛彈並非是極超音速飛彈。

現場有記者提問，若北韓5日試射的僅屬於一般彈道飛彈、而非其聲稱的極超音速飛彈，那麼北韓官媒「謊報」的背景因素為何？該關係人士解釋，「北韓其實過去也有類似案例，明明並非試射該款飛彈、而是試射別款飛彈，卻在報導中聲稱是社該款飛彈。」

另外一名軍方關係人士則認為，北韓5日試射的飛彈其實與南韓公開的飛彈「玄武-2C」類似，代表南韓的飛彈軍武技術在質量上領先北韓至少4、5年，「我國（南韓）研發的玄武-2C雖然射程800公里、最大飛行速度為9馬赫，但我們並不會稱它為『極超音速』；事實上美國早運用該技術數十年、韓國也使用了數年，因此『極超音速』一詞只不過是北韓他們自己的稱法罷了。」

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