日本麥當勞再鬧薯條荒！　「大、中薯」1／9起停賣1個月

▲台灣麥當勞陷入薯餅荒，鄰近的日本薯條原料也大缺。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本麥當勞2021年底曾因加拿大港口水災與新冠疫情卡港影響，暫時停賣大暑與中薯1週，隨後在原料商與物流公司的調度下，趕在年底前重新開賣。然而7日再度傳出將從9日開始停賣大薯與中薯，僅剩小薯可以購買，而時間更是長達1個月，預計影響全國2900個門市。

根據TBS NEWS報導，日本麥當勞7日宣布，由於加拿大港口的貨物滯留、暴雪以及航路天氣惡劣等多重影響，導致薯條原料進口被迫延遲，進而造成國內供貨不足，因此將自1月9日起全面停售大薯與中薯的品項，薯條相關產品僅販售小薯。

▲日本將停售大薯與中薯長達1個月。（圖／達志影像／美聯社）



麥當勞稱，停售時間為1個月，在此期間，包含套餐在內的薯條都一律改為小薯。事實上，麥當勞早在2021年12月24日就曾經因為加拿大港口發生水災以及卡港問題，導致薯條原料的供應量嚴重不足，為了讓更多的顧客都能夠購買到薯條，因此暫時停賣大薯與中薯的品項，僅提供消費者小包薯條的選擇。

儘管當時影響時間僅1個星期，且該公司也承諾，將會盡全力與進口商和原料廠商協調，維持穩定的原料供應，然而沒想到才過了不到2週，又再度面臨缺料危機，緊急停售，時間甚至是首次停賣的4倍。

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