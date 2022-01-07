日「靴下屋」創辦人夫妻穿越馬路遭撞死！警曝：現場沒斑馬線

▲越智直正與妻子遭到小貨車撞死。（圖／取自tabio官網）



記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖襪子品牌「靴下屋」的創辦人夫婦6日晚間在穿越馬路時，遭到一輛小貨車撞死。根據警方表示，現場為視線良好的單向雙線道，但並沒有劃設斑馬線等行人穿越道，因此兩夫妻才會直接穿越。事發後警方隨即將肇事的小貨車司機以過失致死罪嫌逮捕，而他也坦承自己的確並未確認視線前方的安全狀態。

根據《每日新聞》報導，82歲的越智直正與他71歲的太太越智麗子6日晚間6時25分左右，經過奈良縣廣陵町的一個街道。然而原本打算徒步穿越馬路的兩人，卻遭到一輛從左側疾駛而來的小貨車撞上，送醫後不治身亡。據院方表示，由於撞擊力道過大，因此兩人的心臟嚴重破裂。

警方7日以過失致死罪嫌疑，將45歲的小貨車駕駛出口博章逮捕。而嫌犯被逮後也坦承，自己沒有確認前方的路況，因此才會撞上死者。據警方表示，事發現場是視線良好的單向雙線道，但是並沒有設置行人專用的穿越道。

根據報導，越智直正1968年創辦了襪子品牌「靴下屋」，至今在全日本已經擁有超過250間門市，2002年、2009年更分別進軍倫敦與巴黎市場，而身為會長的他也被喻為是「襪界的門面」。

該公司7日透過官方推特發表訃報，並婉謝一切花籃、奠儀，有關告別式相關事宜則待後續發布。

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