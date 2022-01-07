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哈薩克動亂至少23死「2官兵遭斬首」　俄媒：暫停外國人入境

▲▼哈薩克示威。（圖／路透）

▲哈薩克示威，安全部隊至少13名官兵喪生、353人受傷，其中2人甚至遭斬首。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述哈薩克駐烏茲別克大使館的消息報導，哈薩克已暫停讓外國人入境。

哈薩克本週爆發抗議，警方表示， 已在第一大城阿拉木圖（Almaty）擊斃數十名暴動民眾。哈薩克國家電視台報導，安全部隊也有13名官兵喪生。

俄羅斯今天表示，將就可能的進一步行動，與哈薩克和其他盟邦商議，以支持哈薩克的「反恐」行動，並重新開放當地重大的基礎設施。

俄羅斯外交部發表聲明說：「我們認為，友好國家哈薩克近來的情勢是外在勢力煽動的結果，企圖動用有訓練和有組織的武裝編隊，藉武力破壞國家安全和領土完整。」

哈薩克爆發了1991年蘇聯解體以來最嚴重的動亂，俄羅斯已派出空降部隊，加入維和兵力。

對此，歐洲聯盟（European Union）今天呼籲俄羅斯，尊重哈薩克的主權和獨立。

歐盟執委會也呼籲哈薩克衝突各方自制。

歐盟發言人表示：「暴力必須停止，我們也呼籲各方自制，以和平方式解決問題。目前顯而易見的是，歐盟已有準備，願意支持哈薩克內部對話。」

此外，俄羅斯塔斯社（TASS）今天引述內政部報導，哈薩克警方已經在阿拉木圖拘捕約2000人。

▼哈薩克示威，市政大樓被抗議群眾包圍。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼哈薩克示威，市政大樓被抗議群眾包圍。（圖／達志影像／美聯社）

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