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哈薩克示威「血流滿地」　清場畫面曝光！維安部隊驅離群眾

▲▼哈薩克最大城市阿拉木圖的廣場清場。（圖／路透截圖）

▲阿拉木圖的廣場清場完畢。（圖／路透截圖）

記者吳美依／綜合外電報導

哈薩克政府1日解除瓦斯價格上限，導致價格飆漲，引發大規模示威，5日起演變成暴力衝突，雙方皆有死傷，俄國已派遣維和部隊，協助鎮壓暴亂。《路透社》、《法新社》報導，維安部隊釋出最大城市阿拉木圖（Almaty）廣場的「清場」畫面，這裡也是示威者主要據點；但是，目前尚不清楚，執法者究竟是哈薩克還是俄羅斯的軍警人員。

▲▼哈薩克最大城市阿拉木圖爆發激烈官民衝突。（圖／路透社）

▲▼ 哈薩克示威／第一大城阿拉木圖，一名示威者被捕。（圖／路透）

▲哈薩克第一大城阿拉木圖，一名示威者被捕。（圖／路透）

綜合外媒報導，哈薩克民眾怒火延燒全境各大城市，示威者高唱反政府口號，縱火、搶劫或者破壞財物，甚至佔據廣場及醫院；全境大部分地區都被斷網，數個電視頻道斷訊，全國提款機都無法使用，民眾收到宵禁簡訊通知，警方也使用擴音器呼籲市民待在室內。

在阿拉木圖，總統官邸及市長辦公室都被縱火，多棟政府大樓熊熊燃燒，街頭混亂、槍聲及爆炸聲四起，6日傍晚又發生最新一輪槍戰，而軍方奪回機場控制權。另一大城塔拉茲（Taraz）3棟警方建築及50輛警車被燒毀。

截至當地時間6日，警方宣稱擊斃數十名示威者，至少168人受傷，超過2200人被捕；官媒指出，目前18名軍警被殺害，近750人受傷，其中2名員警還被斬首。

總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）將動亂歸咎於外國恐怖份子，他向以俄國為首的軍事聯盟「集體安全條約組織」（CSTO）要求派兵。該組織秘書長表示，維和部隊將達到2500人左右，如果必要還可增加，本次任務旨在防衛哈薩克政府及公共建築，若遭攻擊將會還手，但未被要求驅散示威者，而這將是「幾天或幾周」的短期任務。

托卡耶夫已經接受內閣總辭，7日又宣布，6間瓦斯公司將因涉嫌聯合哄抬物價受到調查，但似乎尚未平息人民怒火。俄羅斯也支持外國勢力干預的說法，將與哈薩克及其盟友嗟商「反恐行動」。美國質疑俄軍佈署正當性，正在密切監測軍情動態，以及是否發生侵犯人權行為。

哈薩克前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）執政長達30年，獲得莫斯科的支持，他欽點現任總統接班後，於2019年卸任，但與親信依然把持政府要職，自從動亂後，尚未公開露面或者發表評論。

▲▼ 哈薩克示威／第一大城阿拉木圖。（圖／路透）

▲▼ 哈薩克第一大城阿拉木圖爆發抗議，執法人員站在路障後方。（圖／路透）

▲哈薩克示威持續延燒。（圖／路透）

《路透社》報導，示威者的訴求從降低燃料價格，擴大至反對菁英壟斷資源及財富、全面政治自由化等等。該國如今發生獨立後最大動亂，試圖推翻1991年後、一直沒有遭受實質反對的當權政體。俄羅斯派兵之舉，顯示該國為了確保在哈薩克的鈾及石油利益，並且維護前蘇聯時期影響力，願意迅速動武。

2020年底開始，莫斯科加大支持白俄羅斯領導人、對抗示威，介入亞塞拜然及亞美尼亞的戰爭，2014年併吞克里米亞的8年後，又在烏克蘭邊境集結重兵，引發北約國家擔憂。

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