一次看懂哈薩克情勢！瓦斯漲價引爆示威動盪　政府還有俄羅斯撐腰

文/中央社

哈薩克爆發不滿燃料價格飆漲的示威後,示威群眾今天攻佔機場、政府大樓並縱火。儘管示威起因於燃料價格,但分析家們認根源恐為對30年來不動如山威權政體的積怨。

「華盛頓郵報」指出,這次罕見大規模示威被認為是自蘇聯解體以來對納札爾巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)30年統治的最大怒吼。81歲的哈薩克前總統納札爾巴耶夫雖於2019年卸任,但仍以哈薩克「國父」之尊垂簾聽政。

示威在5日進入連續第4天,現任總統托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)表示他已將納札爾巴耶夫調離極具權力的國家安全會議龍頭一職;稍早托卡葉夫解散內閣各部會並宣布進入為期2週的緊急狀態,全國的網際網路都被封阻。

▲ 哈薩克燃料價格飆漲,民眾上街抗議,一輛警車起火燃燒。(圖/路透)



示威者抗議什麼

哈薩克政府今年1月1日取消瓦斯的價格上限後,燃料成本幾天內翻倍,上週末產油的西部旋即陸續爆發示威,哈薩克西部一向被認為較全國其他地區窮困,當地約70%到90%的車輛都是靠瓦斯。

示威從4日晚間起擴展至西部以外的其他地方,第一大城阿拉木圖(Almaty)就有約5000人上街;據報到了5日深夜,哈薩克全國大部分的網際網路已斷,像WhatsApp、Telegram等常用的社群app都無法使用,幾個電視頻道也斷訊。

為平息動盪,托卡葉夫已表示政府會在西部的曼格斯套(Mangystau)省引入燃料價格上限機制,並在一則推文裡把示威歸咎於「想破壞社會穩定與團結的壞份子」,政府將開會討論示威者提出的社、經訴求。

華郵指出儘管示威起因於燃料價格暴漲,但分析家們咸認是出於對納札爾巴耶夫仍在實際掌權的普遍不滿,欽定繼承者的托卡葉夫只是魁儡。

Nazarbayev statue is finally down in Kazakhstan’s Taldykorgan pic.twitter.com/AiTPqI8FjE