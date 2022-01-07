哈薩克全境進入「紅色危急」狀態　至少26死累計拘捕3000人

▲哈薩克政府迄今拘捕3000多人。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

哈薩克近期發生大規模暴動，當局迄今拘捕3000多人，總統托卡葉夫表示，各地區秩序基本上已恢復，政府正掌控局勢。另外，政府7日調升全境恐怖威脅級別至「紅色危急」（critical red），這意味著軍隊有權進行個人搜索，可檢查民眾物品車輛、暫時限制或禁止他人行動、可進入公寓房屋等場所。

俄羅斯衛星通訊社報導，哈薩克第一大城阿拉木圖（Almaty）發生動亂後，迄今局勢仍舊緊張，依據官方統計，此次動亂現階段已累計3000多人被拘捕，有26名武裝份子被消滅，另有18名罪犯受傷。

總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）7日表示，各地區秩序基本上已恢復，政府正掌控局勢；另據當地媒體Khabar 24，哈薩克安全部隊已恢復掌控所有城市行政機構及地區警察總部。

另方面，哈薩克政府7日也有最新動作，調升全境恐怖威脅級別至「紅色危急」（critical red）。這代表哈薩克軍方被允許進行個人搜查，包括檢查人員物品車輛、暫時限制或禁止他人行動、進入公寓房屋等場所，甚至監控通信。

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