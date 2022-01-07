英俄軍艦2020年底曾擦撞！拍片直擊聲納設備受損　英國防部證實了

▲在冰島北部、穿越北極圈的英國皇家海軍軍艦「諾森伯蘭號」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

近年來俄羅斯潛艦的活動量呈現增長趨勢，為此英國皇家海軍軍艦經常被派遣至北大西洋巡弋，追蹤俄羅斯軍艦。當地某電視台於2020年底派出小組登上英國皇家海軍軍艦「諾森伯蘭號」（HMS Northumberland）拍攝紀錄片時，卻意外見證英艦慘遭俄艦擦撞的畫面，該事件獲得英國國防部一名發言人證實。

根據英媒《每日郵報》、《BBC》報導，這起英國、俄羅斯軍艦擦撞的意外是自從冷戰時代以來的首起事故，2020年底負責巡弋大西洋的諾森伯蘭號正在蘇格蘭追蹤該艘俄國潛艦，當時碰巧雷達上失去該艘俄艦的蹤跡，於是在北極圈內展開搜尋工作，而英國第5頻道（Channel 5）的工作人員正在英艦上進行紀錄片「戰艦的海上生活」（Warship: Life at Sea）拍攝工作。

諾森伯蘭號將用來追蹤俄艦的聲納設備拖曳在船後數百公尺遠，該聲納設備採用一根裝有水中感應器的長管，其靈敏度可以用來聆聽水面下的一舉一動。當時諾森伯蘭號上的「梅林」（Merlin）反潛直升機一度在水面上發現潛望鏡，豈料俄羅斯船艦卻再度趁機潛入海面下，衝撞諾森伯蘭號拖曳在後方的聲納設備。

此事導致諾森伯蘭號必須返回蘇格蘭的港口，更換被俄羅斯潛艦撞壞的聲納設備，當時被迫直擊兩國差點爆發軍事衝突的紀錄片拍攝人員更用攝影鏡頭捕捉到驚險畫面，艦上人員們怒吼，「那是什麼鬼啊？」

英國國防部消息人士事後透露，其實這起事故不太可能出自於對方蓄意，認為很有可能是對方所做出的一個警告。一名英國國防部發言人表示，英國皇家海軍經常針對外國船艦、潛艦進行追蹤，以確保英國軍事防務上的國家安全。