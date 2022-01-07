桃機群聚「獅子王翻版？」　醫：可能更嚴重！通勤族最怕1件事曝光

▲桃園機場群聚增至12人，有4人染上Omicron。（圖／記者屠惠剛攝）



記者劉維榛／綜合報導

桃園機場群聚昨（6）日一夕增4例，目前有12人染疫，讓民眾人心惶惶。對於是否會變成「獅子王」翻版？衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男斷言，「不會，因為有可能更嚴重！」最後，沈政男也喊話，「『搭乘捷運與高鐵，幾乎不會被傳染』那樣的事情已經過去了。大家多多小心，不要被不要命的人害到！」

桃機群聚案12例本土確診個案，當中有4人確認感染Omicron，這12例包含7名信實清潔公司員工、1名防疫計程車司機、1名機場保全人員、2名歌友會成員和1名同住家人。

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沈政男指出，疫情訊息萬變，才隔了一個晚上，馬上就傳出機場保全與歌友會有人確診了，「代表社區防線已經有了破洞。」由於歌友會群聚剛發生不久，沈政男認為，趕緊進行快速疫調與隔離，還是來得及，「以現在感染層次，最重要就是精準疫調與快速隔離，一定要在最短時間內把病毒圍堵起來。」

對此，沈政男疾呼，要趕緊補破網，把社區防線再度拉起來，而且要拉得更高更大，他也揪心呼籲，「真的，大家不要再嘻皮笑臉，以為不過是輕症，須知，只要一個禮拜沒有守好，很可能你就沒辦法清零了。」

▲沈正男表示，只要一個禮拜沒有守好，可能就無法清零了。（圖／記者屠惠剛攝）

至於外界擔憂的，會不會變成「獅子王」翻版？沈政男認為，「不會，因為有可能更嚴重。」對此，沈政男凝重指出，「看到沒有，其中還有人前幾天已經到過台中與南投遊玩，我有沒有說過，跨年能免則免？就是擔心病毒早就悄悄在傳播了。真的，全球疫情疫情那麼嚴重，為什麼還要跨年歡慶？」

面對本土疫情恐再席捲，沈政男則喊話，「守好社區防線第一步，就是不要掉以輕心，以為零確診一直出現，就代表從此天下太平了。現在最可怕是，有沒有看到計程車司機與交通車乘客都可能確診？這代表什麼？自己想看看。還是告訴你好了：『搭乘捷運與高鐵，幾乎不會被傳染』那樣的事情已經過去了。大家多多小心，不要被不要命的人害到！」

►本文獲得沈政男醫師授權。