立院顧問蘇清泉北上挺顏寬恒　顏清標：相信選民會還公道

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉(右)到顏寬恒競選總部加油打氣，由顏清標接待 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

表態代表國民黨參選2022屏東縣長的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，因曾與目前台中市二選區國民黨立委候選人顏寬恒同事4年，知道顏寬恒在立委任內做事勤快及做人實在，有求必應，是立委最佳人選，4日前往他的競選總部打油打氣，讓顏家感到很溫暖；出面接待的顏清標表示，這次補選，整個國家機器圍攻顏家，相信選民雪亮眼睛，一定會還顏家公道。

蘇清泉曾第8屆立委，與顏寬恒同事過；他表示，顏寬恒當時第一次擔任立法委員，比較不會講話，但看到立委同事就問好，很受歡迎；尤其，做事很實在、勤快 ，效率又高，有利人民的法案一定用力相挺，是一名好委員。

這次他再度披掛上陣參加立委補選，面對整個國家機器的圍攻，令人不捨，蘇清泉因此前往力挺。

出面接待的顏清標表示，這次補選，民進黨黨政高層全部投入對手行列，輪流攻擊顏家，面對如此排山倒海的陣勢，選得很辛苦，但相信選民雪亮的眼睛，會還給顏家一個公道。

蘇清泉則呼籲選區的親友，支持顏寬恒，讓最勤快、辦事最有效率的顏寬恒能夠當選，再到立法院為鄉親服務。