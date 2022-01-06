直播捧母親遺照賣孝帽！網紅全程嘻笑「這是我媽」　被罵爆封號

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說死者為大，但安徽宿州一名男網紅竟然在直播間內，拿母親遺照來賣孝帽，稱「你們看這是我媽媽，戴著我家的孝帽子，走了三年多了」，引來一片罵聲。目前，當局已將其抖音帳號予以關停。

▲網紅手捧母親遺照賣孝帽。（圖／翻攝自搜狐千里眼）

綜合陸媒報導，該名網紅的抖音帳號叫「周一水」。涉事影片顯示，他頭戴白色孝帽，脖子上掛著白色布條，稱自己是「賣頭上戴著的孝帽子的」，隨後他臉上帶著笑，拿出其母親的照片，說出的言論讓大家驚掉下巴，「你們看這是我媽媽，戴著我家的孝帽子，走了三年多了」、「買了這款孝帽手不酸了腰不疼了」。

影片發出後引發熱議，網友紛紛怒批「沒有下限」、「為了熱度不顧一切」、「想火想瘋了」。另外，有網友發現，該名網紅在2個月前，曾在抖音上發布他與母親互動的影片。

事情發生後，泗縣縣委網信辦工作人員表示，公安、市場監管等多部門已介入調查。縣委宣傳部官方微博5日晚發佈通報，稱根據網民舉報和調查覈實，「我縣網民周某某存在網絡發佈低俗、惡搞等相關內容視頻的行為。」

通報指出，攝錄者周某某為「博眼球」「加關注」「蹭流量」，刻意發佈此不良資訊，違背社會主義核心價值觀和社會公序良俗，造成不良影響；目前依法依規對其抖音賬號「周一水」予以關停；對其其它相關涉嫌違法行為，縣公安機關將進一步調查處理。

▼當事影片截圖。（圖／翻攝自搜狐千里眼）