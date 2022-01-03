少女跑趴被撞死！閨蜜嗨聊一半　悚聽「電話直播」奪命瞬間崩潰

▲14歲少女奧莉薇亞（Olivia Kolek）前往跨年派對途中被撞死。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合報導

英國西米德蘭茲郡發生一起悲劇，去年12月31日傍晚，14歲少女奧莉薇亞（Olivia Kolek）正要趕往市區參加跨年派對，她一邊與好友講電話，一邊走過羅利．里吉斯（Rowley Regis）火車站外，竟被一輛轎車當場撞死。閨蜜原本聊得正開心，突然聽見轟天巨響，不久就得知摯友過世消息，情緒崩潰。

《太陽報》等外媒報導，本案發生於傍晚5時30分左右，2名未值班的醫護人員正好駕車經過，目睹車禍，趕緊衝上前去，實施心肺復甦術，但是不久後，奧莉維亞仍被宣告當場死亡。

肇事者是一名39歲男性，他吸食毒品後，依然執意開車上路，他駕駛一輛灰色賓士，失控撞飛行人後沒有逃跑，因此在現場落網。警方圍起封鎖線，但卻遍尋不著死者生前緊握的手機，他們呼籲民眾提供行車紀錄器，以利調查。

41歲死者母親伊莎貝拉（Izabela Maziakowska）受訪時表示，所有親友得知噩耗，全都傷心欲絕，立刻取消所有慶祝活動。她回憶，「奧莉維亞最喜歡每年的這個時候」，上週才和全家人歡慶聖誕，未料如今已經天人永隔。

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