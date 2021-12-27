自己垃圾自己收！台東焚化爐回饋金説明會　線上直播有問必答

▲因應其他縣市不代燒垃圾，台東焚化廠系統功能將提前辦理測試。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

因應其他縣市不代燒垃圾，台東焚化廠系統功能將提前辦理測試，將於29日晚間7點至8點於東台有線電視20台及台東縣環境保護局臉書粉絲專頁，直播垃圾焚化廠營運階段回饋金管理運用辦法說明會，並透過線上問答方式解答民眾疑問。

台東的家戶垃圾有高達98%無法外運處理，只能堆置在縣內掩埋場，除了家戶垃圾再加上一般事業廢棄物，每月將有約3500公噸面臨無處去的問題。由於高雄廠早已拒收其他縣市垃圾，而其他縣市焚化廠也因整修無法代燒，造成縣內垃圾無處可去的危機，因此台東焚化廠除提前在今年底前進行機器測試校調，預計明年上半年完成試燒。

饒慶鈴縣長表示，因焚化廠位於台東市，焚化廠回饋金的發放關係到每位台東市民，縣府在焚化廠議題上，至始至終維持資訊公開、民眾參與的態度，歡迎民眾收看直播並表達意見，也可讓民眾的問題透過直播方式讓螢幕前的每個民眾都能收到環保局的答覆。

環保局指出，焚化廠回饋金的發放採用台東市普發的方式進行，採專款專用直接補助台東市民家戶的水電費，使民眾有感，民眾如對回饋金管理運用辦法有意見或想法，除可透過直播過程提問外，也可在說明會後60天內將意見送台東縣環境保護局收件。