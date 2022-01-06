好市多蛋捲「第一支怎麼完整拿出」？網友出奇招竟真成功

▲網友詢問第一支蛋捲到底要怎麼拿出來，沒想到看似無用的怪招竟真成功。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書、DailyView網路溫度計 YouTube）

圖文／鏡週刊

蛋捲是追劇好零嘴，不過美式賣場好市多販售的蛋捲並非一般傳統包裝，而是用鐵盒好好封著，第一支蛋捲往往「粉身碎骨」，就有人好奇詢問，有沒有人能完整拿出第一支？引起網友討論，其中1個看似胡鬧的「奇招」經過實驗竟真的有用，讓人紛紛表示想買來挑戰。

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一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問，「請問誰有挑戰過，完整拿出第一支的」，並附上一張鐵盒蛋捲照，只見蛋捲被排列的相當嚴密，並用圓形開口的鐵盒裝著，由於可移動的空間相當小，要拿出第一支完整的蛋捲看似根本不可能。

▲網友好奇有沒有人能完整拿出第一支蛋捲。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

貼文引起討論，不少人紛紛表示根本不可能拿出完整的第一支，「用開罐器把上蓋整個掀了才有可能」、「先把旁邊的6根都用碎 就有空間以對角方式取出你手上的那根」、「一拳給它打碎用湯匙吃了」、「我都忍痛把第一支敲成兩節」，還有人打趣稱「蛋捲是在小時候就塞進去的」、「這是在蛋捲小時候就裝進去的等他們都長大了才會出來賣」。

不過也有人提出精準的方式，「先提一下緊接著轉45度角、推入桶身的90度轉角空間就輕易拿出來了」，還有人指出「邊搖邊拿就出來了」，沒想到這看似胡鬧的招式，經《網路溫度計》實測竟真的成功了，也有不少網友看了貼文紛紛表示想買來挑戰看看。



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