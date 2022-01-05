好市多「CP值飲品」藏貼心設計　她回家一看讚爆！網驚：屌打超商

▲好市多咖啡杯蓋是一整片掀開設計。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

騎車最怕咖啡灑翻！不過有女網友驚呼，最近去好市多買蛋糕與咖啡套餐時，發現熱飲杯蓋設計有小巧思，屬於一整片掀蓋式，更讓她驚訝的是，騎車過程中，咖啡也都沒溢出來。文章引發一票網友討論，紛紛大讚「這個有加分！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前去好市多買檸檬蛋糕，套餐搭配冰美式與冰拿鐵，而當天心血來潮想喝熱飲，結果原PO拿到飲品時，意外發現杯蓋有貼心設計。

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畫面可見，好市多黑色杯蓋口與超商設計明顯不同，前者是一整片往後掀開，而後者是小口徑。原PO直呼，當天騎車回家，咖啡意外地沒有溢出來，「雖然冷掉了，CP值還是很高！」不過，她也猜測，或許是咖啡沒有裝滿，因此遇到顛簸路段才沒灑出來。

▲原PO大讚很貼心 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章貼出後，網友紛紛刷一排讚，認為屌打超商杯蓋，「這設計真的非常棒」、「超商的超會漏，這個有加分」、「85度C的，好像就有個紅色蓋塞子」、「這設計真的很貼心，而且蓋子很容易打開跟蓋上，不怕喝到一半接觸外面不知名的空氣」、「我那天去也有發現，超喜歡那杯蓋的設計，還有我覺得好市多咖啡便宜又好喝，還送一塊蛋糕，超划算」、「星巴克也改成轉式的吧」。

不過有苦主分享，「只有我買的蓋了又彈回去，根本蓋不起來，放推車推到停車場就濺出來沾到其他東西」、「這杯蓋是不是買熱的才是這樣設計？今天買冰拿鐵沒有，檢查的工作人員還貼心的提醒我小心會灑出來，仔細一看完全沒有封口」。

▼ 好市多熟食區。（圖／記者劉維榛攝）

