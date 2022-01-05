好市多鬆餅放90天沒變味！網驚「末日求生必備」　釣出專業解答

▲好市多的美食常會掀起搶購潮。（圖／記者張一中攝）



記者林懿捷／綜合報導



好市多是許多民眾挖寶的好去處，臉書也常有消費者分享購買的經驗。就有一名網友去年10月在好市多買了迷你葡萄乾鬆餅，沒想到有一個掉落在車子座椅下，直到日前整理車子時才發現，整整放了超過90天，但這個鬆餅沒有任何改變、發霉、異味的異狀，令她非常驚訝！

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，去年10月8號在好市多買了迷你葡萄乾鬆餅，「今天發現有個掉落在車座椅下，至今已經超過90天的它，外觀上竟然沒有任何改變、發霉、異味的異狀欸，它真的好好的。」

原PO表示，鬆餅當然不能再吃了啦，只是對於放了這麼久外觀都沒變感到很驚訝，「但新鮮的真的很好吃，還是會回購的啦！管它裡面有什麼了…沒有被嚇到，就算有怪物也會買來吃。」

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▲放了90天的葡萄乾鬆餅長這樣。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說社團）



貼文一出，網友紛紛笑說「好市多版的麥當當漢堡」、「我回家才冰兩天就發霉，車上比較乾燥吧」、「原來你的車是時光寶盒！」、「末日求生必備」、「吃看看，或許真的沒壞喔！」原PO還附上了該葡萄乾鬆餅的照片，告訴大家「各位可愛的朋友們，它還是「香」的，真的」從照片上看不出來，是一顆放了超過90天的點心。

有專業網友指出，「食物含防腐劑不容易發霉，但食物不容易發霉不代表它含防腐劑，常見的是食物本身含水量低也不容易發霉。」也有其他人表示，「一般市售麵包會放點品質改良劑是正常的唷…可保鮮更耐放」、「司康本來就沒水份阿要怎麼發霉啦！」讓大家長知識了。