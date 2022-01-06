高齡者打完2劑不到7成！染疫恐嚴重併發症　指揮中心呼籲完成接種

▲指揮中心呼籲長者盡快接種疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，目前我國75歲以上長者完成2劑接種率僅約67%，仍需再積極提升，考量目前國際COVID-19疫情嚴峻，請長者及其他 COVID-19感染後容易產生嚴重併發症之族群，儘速完成COVID-19疫苗基礎劑接種，提升保護力。

指揮中心表示，目前我國75歲以上長者第1劑接種率僅約73%，第2劑接種率僅約67%，仍需再積極提升，為維護長者及風險族群健康，降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，家中長輩如尚未接種COVID-19疫苗第1、2劑，請於其身體狀況較穩定時，協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所接種。

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指揮中心說明，疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用，可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適的疫苗接種。

指揮中心表示，若為行動不便者，各地方政府衛生局亦設有到宅接種服務，有需求者可向各地方政府衛生局洽詢。另為鼓勵18歲以上尚未接種第1劑、第2劑COVID-19疫苗接種者儘速踴躍前往接種，於2022年1月5日至1月31日前接種COVID-19疫苗者，可獲得地方政府發放之200元(含)以下衛教品，鼓勵民眾儘速接種，獲得保護力。

▲指揮中心持續呼籲長者打新冠疫苗。（圖／指揮中心提供）

指揮中心提醒，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，亦請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。