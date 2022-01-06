「挖礦第2大國」哈薩克全境斷網！　比特幣全網算力狂掉13.4%

▲ 哈薩克斷網影響挖礦。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈薩克政府日前解除液化石油氣價格上限，市場價格飆漲點燃眾怒，抗議活動演變成軍警與示威者暴力衝突，雙方都有死傷。總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）5日宣布進入緊急狀態，同時切斷全國網路，對挖礦產業帶來重大影響，比特幣全網算力短短幾小時內狂降超過10%。

托卡葉夫承諾採取強硬措施平息動亂，5日將緊急狀態自首都努蘇丹（Nur-Sultan）、第一大城阿拉木圖（Almaty）及仰賴液化石油氣的西部省份曼格斯陶（Mangistau）擴大至全國，也切斷網路與手機通訊。網路監測組織NetBlocks報告顯示，哈薩克「全國網路大當機」。

《區塊客》指出，截至去年8月，全球比特幣挖礦佔比最高的國家是美國，第二名就是掌握18.1%的哈薩克，斷網對挖礦業帶來嚴重打擊。根據YCharts.com數據，網路被切斷後僅經過幾個小時，比特幣全網算力就下降13.4%，從約205000PH/s驟降至177330PH/s。

中國去年開始打擊挖礦，許多礦工因此逃往鄰國哈薩克，該國低廉的電力成本也吸引全球各地業者拓展業務，卻導致能源短缺。哈薩克數據中心行業和區塊鏈協會原先預估，未來5年內可透過合法加密貨幣挖礦活動產生15億美元收入，還有15億非法收入。若斷網情況持續，恐怕損失慘重。

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