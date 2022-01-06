哈薩克動亂釀10死317傷！　俄羅斯為首集安組織將派「維和部隊」

▲ 阿拉木圖一名示威者被捕。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈薩克政府解除燃料價格上限後，市場價格翻倍，引爆各地民眾暴力示威，據報至少10人喪命，317人受傷，全國進入緊急狀態。總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）5日請求俄羅斯為首的集體安全條約組織（CSTO）協助鎮壓，亞美尼亞6日證實，將派遣維和部隊前往。

根據《路透社》，俄媒5日援引哈薩克內政部說法指出，4日及5日的暴動已經導致8名警察、國民警衛隊士兵死亡。當地媒體後來報導，還有2名士兵在第一大城阿拉木圖機場的「反恐行動」中喪命。托卡葉夫已接任國安會主席，承諾在該國10多年來最嚴重的動盪中採取最強硬的措施。

這場示威最初由燃料價格飆漲引起，但很快就演變成對前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的抗議活動。納扎爾巴耶夫執政近30年後於2019年請辭，但評論多認為他仍握有實權，被指為首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）主要政治力量。哈薩克作為中亞最大經濟體，國家經濟大多掌握在他的家族手中，但自抗議活動爆發以來，納扎爾巴耶夫始終沒有露面。

▲ 哈薩克警察及國民警衛隊無法平息暴動，總統向外求援。（圖／路透）

托卡葉夫先前將這場暴動稱為「恐怖主義威脅」，5日發表電視談話則指出，在國內受訓的恐怖集團正掃蕩建築物、基礎設施和武器，控制阿拉木圖機場及5架飛機，「這實際上不再是一種威脅，而是對國家完整性的破壞，最重要的是，這是對我國公民的攻擊。」

他表示，阿拉木圖遭到襲擊與破壞，當地居民淪為恐怖分子、暴徒攻擊下的受害者，「採取一切可能的行動來保護國家是我們的責任」，已向俄國領導的CSTO請求協助平息抗議活動，但未透露是否得到回應。

CSTO是由俄國、白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯及塔吉克組成的軍事聯盟。托卡葉夫公開求助後，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）總理6日在臉書發文表示，將派遣維和部隊前往哈薩克，協助穩定局勢。俄羅斯克里姆林宮隨後聲明證實，由於哈薩克受到外部干預等因素引起的威脅，CSTO已決定派遣集體維和力量，將派駐一段時間，目標是穩定局勢並使國家正常化。

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