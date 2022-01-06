　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

市中心爆激烈槍戰！哈薩克士兵包圍200示威者　傳數十人被殺

▲▼軍方在阿拉木圖市中心包圍示威群眾，雙方爆激烈槍戰。（圖／翻攝自推特／@lentaruofficial）

▲ 軍方在阿拉木圖市中心包圍示威群眾，雙方爆激烈槍戰。（圖／翻攝自推特／@lentaruofficial）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈薩克燃料價格飆漲引爆示威，第一大城阿拉木圖的抗議活動4日演變成軍民衝突，且逐漸升級，至少10名警察及士兵喪命，317人受傷。根據外媒，軍隊與示威民眾6日在阿拉木圖市中心發生激烈槍戰，據報有數十名示威者被殺。

《法新社》6日援引當地媒體指出，哈薩克數十名示威者在暴動中死亡。俄媒則根據阿拉木圖警方說法報導，6日有數十名暴徒被殺。社群媒體上也流傳示威者倒地不起的畫面。

俄媒報導，軍方與示威民眾6日在阿拉木圖市中心的共和國廣場發生槍戰，至少50輛汽車包圍200多名示威者。《俄羅斯衛星社》記者描述，現場至少傳出10聲槍響，但他沒有看見士兵開槍。

▲▼ 哈薩克示威／第一大城阿拉木圖，示威民眾駕駛卡車。（圖／路透） 

▲ 阿拉木圖示威民眾駕駛卡車。（圖／路透）

此前，哈薩克內政部5日指出，連2天暴動已經導致8名警察、國民警衛隊士兵死亡。當地媒體後來報導，還有2名士兵在阿拉木圖機場的「反恐行動」中喪命。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）5日發表電視談話，承諾在該國10多年來最嚴重的動盪中採取最強硬的措施，並向俄國為首的集體安全條約組織（CSTO）請求協助。俄羅斯6日證實，CSTO將派出維和部隊協助穩定局勢。

►哈薩克動亂釀10死317傷！　俄羅斯為首集安組織將派「維和部隊」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
快訊／染Omicron女改判本土　北市中正某防疫旅館淨空
快訊／「國產建材」爆內線交易！　多名董事遭24路大搜索
快訊／美國未列「高風險國」挨批　陳時中回應了
快訊／增2人染Omicron！　桃機群聚「4人染魔王株」
快訊／哈薩克士兵朝200示威者開槍　數十人被殺
快訊／桃機清潔員最新足跡曝　711、大潤發、雜貨店
快訊／1500隻烤雞腿沒熟！　宜蘭34學生吃完不適
快訊／桃機3清潔員「Ct值曝」！　匡列800多人、487人已
快訊／桃機8人群聚！4縣市醫院即起設專責病房
快訊／1境外改列本土！　檢疫旅館群聚「染Omicron」
快訊／40例境外移入「創今年新高！」　這國佔超過一半
快訊／本土今增3例　境外暴增40例！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

客機「螺旋槳噴飛」直插機艙窗戶！遭遇鳥擊　恐怖畫面曝光

市中心爆激烈槍戰！哈薩克士兵包圍200示威者　傳數十人被殺

新冠疫苗誤當萬靈丹！84歲翁自爆已接種11劑　稱「小病痛都好了」

5歲女童淪袋裝屍體！2男路邊抱走「性侵後捅到死」　監視器畫面曝

布林肯：美俄會談要成功　俄烏邊境需先降溫

美專家建議「12至15歲孩童」接種輝瑞加強針　CDC最快本周實施

日已婚警傳「屍體照」給小三！認了「想耍帥」偷跟同事要殺人現場照

南韓冷凍倉庫驚傳大火！3名消防員打火受困失蹤...現場尋獲遺體

染Omicron像感冒！常見8種早期症狀曝　少數出現掉髮或結膜炎

俄國「火箭殘骸」失控！秒速7.5km急速墜地球　美軍密切監測

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

客機「螺旋槳噴飛」直插機艙窗戶！遭遇鳥擊　恐怖畫面曝光

市中心爆激烈槍戰！哈薩克士兵包圍200示威者　傳數十人被殺

新冠疫苗誤當萬靈丹！84歲翁自爆已接種11劑　稱「小病痛都好了」

5歲女童淪袋裝屍體！2男路邊抱走「性侵後捅到死」　監視器畫面曝

布林肯：美俄會談要成功　俄烏邊境需先降溫

美專家建議「12至15歲孩童」接種輝瑞加強針　CDC最快本周實施

日已婚警傳「屍體照」給小三！認了「想耍帥」偷跟同事要殺人現場照

南韓冷凍倉庫驚傳大火！3名消防員打火受困失蹤...現場尋獲遺體

染Omicron像感冒！常見8種早期症狀曝　少數出現掉髮或結膜炎

俄國「火箭殘骸」失控！秒速7.5km急速墜地球　美軍密切監測

艾怡良「收納控住家」罕見曝光！　彭佳慧看了驚呆：邏輯一定超好了

直擊三寶左轉撞飛路人！夫妻倆重摔互問：有沒有事？

納達爾談喬帥入境卡關：如果他願意打疫苗，無疑能打澳網

好市多蛋捲「第一支怎麼完整拿出」？網友出奇招竟真成功

《單身地獄》宋智雅霸氣認「有整鼻子」　曝舊照嗆酸民：我心情很差

去歌友會清潔員也中Omicron！4人染魔王株「關連待釐清」

眺望整片蔚藍海！澎湖秘密海景咖啡廳　踏浪＋喝咖啡實在太chill

快訊／縫隙未密封完全！染Omicron女改判本土　北市中正某防疫旅館淨空

民眾抱怨機場入境共用文具增風險　陳時中：努力做到零接觸

諾威斯基球衣榮退最爆笑　奇德：給10天短約要復出嗎？

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

國際熱門新聞

黑道老大生殖器手術失敗　怒派小弟殺護理師

受不了手機太耗電！達人曝1招秒殺吃電大魔王

研究：打加強針　死亡率狂降90%

義美回贈立陶宛「報恩小泡芙」去向曝光

美聯準會會議紀錄釋鷹派訊號　美股大幅收跌392點

男友亂倫繼妹！女大生見激戰片崩潰

立陶宛外交部回應台灣「2億美元」投資基金

立陶宛下令國營鐵路公司　不與中資橋樑建造商簽約

哈薩克燃料價格飆漲　首都爆發動亂影片曝光

哈薩克全國進入緊急狀態　白宮及聯合國呼籲克制

瑞士媒體：中國要求台商必須為統一做出貢獻

湖底驚現神秘黑影！網嚇傻：是秘密軍事基地

專家：美中因台灣關係緊繃　將成亞洲2022首要風險

5歲女童路邊遭2男抱走　性侵後捅死塞行李袋

更多熱門

相關新聞

懷雙胞胎突然破水　雲林警馳援18分送醫

懷雙胞胎突然破水　雲林警馳援18分送醫

雲林縣警察局臺西分局麥寮分駐所上月27日下午15時許突然一輛自小客車緊急於分駐所前，下來一名男子面露驚慌急奔至分駐出所，指出車上懷有雙胞胎身孕的妻子羊水提早破了，請求警方協助。警方立即判斷，距離醫院除達30公里逢下雨又近下班時段，恐怕延誤，立即進行開道帶路，僅花18分鐘抵院，母子均安。

嬤替孫付10萬元罰單　吃驚還欠21萬

嬤替孫付10萬元罰單　吃驚還欠21萬

藍營女戰神陳玉珍擬出征金門縣長

藍營女戰神陳玉珍擬出征金門縣長

歌友會大媽不怕！比YA喊「沒事很健康」

歌友會大媽不怕！比YA喊「沒事很健康」

直擊「歌友會800人跨年現場」！

直擊「歌友會800人跨年現場」！

關鍵字：

哈薩克影音

讀者迴響

熱門新聞

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

《全明星》比賽爆意外！20歲藍隊主將急送醫

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

國鼎飆漲67%「開盤8分鐘」暫停交易！他搶買75張　賺957萬

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

辣模爆綠了男友「睡過半個嘻哈圈」近況曝

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

台積電掛721元買22張　網封大學長

確診者曾去過七星潭、山度空間

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面