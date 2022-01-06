市中心爆激烈槍戰！哈薩克士兵包圍200示威者　傳數十人被殺

▲ 軍方在阿拉木圖市中心包圍示威群眾，雙方爆激烈槍戰。（圖／翻攝自推特／@lentaruofficial）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈薩克燃料價格飆漲引爆示威，第一大城阿拉木圖的抗議活動4日演變成軍民衝突，且逐漸升級，至少10名警察及士兵喪命，317人受傷。根據外媒，軍隊與示威民眾6日在阿拉木圖市中心發生激烈槍戰，據報有數十名示威者被殺。

Военные начали «зачистку» территории от протестующих у мэрии Алма-Аты.



Ранее туда стянулись десятки вооружённых людей, а через некоторое время на грузовиках и БТР приехали около 300 военных



Видео: Валерий Шарифулин/ТАСС pic.twitter.com/Bc3hFIEFFF — Лента.ру (@lentaruofficial) January 6, 2022

《法新社》6日援引當地媒體指出，哈薩克數十名示威者在暴動中死亡。俄媒則根據阿拉木圖警方說法報導，6日有數十名暴徒被殺。社群媒體上也流傳示威者倒地不起的畫面。

俄媒報導，軍方與示威民眾6日在阿拉木圖市中心的共和國廣場發生槍戰，至少50輛汽車包圍200多名示威者。《俄羅斯衛星社》記者描述，現場至少傳出10聲槍響，但他沒有看見士兵開槍。

▲ 阿拉木圖示威民眾駕駛卡車。（圖／路透）

此前，哈薩克內政部5日指出，連2天暴動已經導致8名警察、國民警衛隊士兵死亡。當地媒體後來報導，還有2名士兵在阿拉木圖機場的「反恐行動」中喪命。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）5日發表電視談話，承諾在該國10多年來最嚴重的動盪中採取最強硬的措施，並向俄國為首的集體安全條約組織（CSTO）請求協助。俄羅斯6日證實，CSTO將派出維和部隊協助穩定局勢。

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