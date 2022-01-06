哈薩克最大城爆槍戰！示威者分發槍枝闖市長辦公室　慘遭裝甲車鎮壓

記者羅翊宬／綜合報導

中亞國家哈薩克因2022新年起天然氣等燃料費用大漲，引發國內民怨沸騰、群起抵抗，各地爆發多起武裝反抗衝突，最大城市阿拉木圖（Almaty）更爆發激烈槍戰，現場還有人員從一輛疑似沒有標示的非法車輛後車廂分發槍枝等武器，抗議民眾一湧而上瘋搶。

▲哈薩克最大城市阿拉木圖爆發激烈官民衝突。（圖／路透社，下同）



《俄羅斯衛星通訊社》於當地時間今（6）日指出，阿拉木圖因政府能源政策失衡而導致爆發激烈官民衝突，抗議民眾手持棍棒、石塊，甚至裝備突擊步槍，有民眾揮舞棍子試圖打破市長辦公室建築物的窗戶，民眾從四面八方衝進去後，附近開始響起槍聲，約有1500名警力趕赴現場包圍，用閃光彈擊退抗議群眾。

《路透社》也有記者埋伏在現場報導第一手資訊，只見6日上午有幾輛裝甲運兵車載送數十名士兵進入阿拉木圖的主要廣場，數百人聚集在當地抗議政府，這已經是抗議活動的第3天。目擊者聲稱，當軍隊接近人群時現場開始傳出槍聲，但此後廣場已經開始平靜下來。

《CNN》、《衛報》指出，原本哈薩克政府將液化石油氣（LPG）設定價格上限，使得液化石油氣的價格在當地比起汽油顯得便宜許多，然而自從新年以來，政府聲稱液化石油氣的低價政策無法繼續下去，於是2022年元旦決定取消價格上限，導致其價格翻被竄升，許多把汽車燃料從汽油轉換至液化石油氣的哈薩克人根本吃不消，於是位於西部的曼格斯套（Mangystau）率先爆發數千人的群眾抗議。

▲▼哈薩克政府派出裝甲運兵車。（圖／路透社）

據悉，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）於當地時間5日簽署總統令，宣布哈薩克全國進入緊急狀態；俄羅斯杜馬國際事務委員會第一副主席德米特里•諾維科夫在評論聲稱，西方國家恐怕利用哈薩克境內的抗議活動為自國謀取福利，部分國外非政府組織甚至已在哈薩克境內蠢蠢欲動、影響當地局勢。

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