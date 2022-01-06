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哈薩克總統：機場5架飛機遭挾　示威者是「國外受訓過的恐怖分子」

▲▼哈薩克示威，市政大樓被抗議群眾包圍。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈薩克的市政大樓被抗議群眾包圍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以俄羅斯為首的「集體安全公約組織」（CSTO）證實將派出維和部隊前往哈薩克，以幫助穩定該國局勢。在第一大城阿拉木圖等城市，有許多示威群眾攻擊政府辦公室，門窗都被打破，還有人丟擲燃料瓶，總統托卡葉夫更表示，這些「恐怖分子」正在攻擊城內基礎建設，甚至闖入機場挾持5架飛機。

根據CNN報導，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）5日向俄羅斯領導CSTO請求協助，而CSTO主席、亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）也證實，將派出維和部隊協助穩定該國動亂。不過，目前不清楚會派出多少軍隊，以及何時會抵達哈薩克。

▲▼哈薩克示威，市長辦公室遭闖入。（圖／路透）

▲▼市長辦公室遭闖入破壞。（圖／路透）

▲▼哈薩克示威，市長辦公室遭闖入。（圖／路透）

哈薩克內政部在聲明中指出，在阿拉木圖、希姆肯特和塔拉茲等城市，有人試圖襲擊地方行政辦公室，門窗全都被打毀，還有示威群眾投擲石頭、棍棒和燃料瓶。托卡葉夫表示，許多受過國外訓練的恐怖份子正在襲擊市中心的基礎建設、建築物和存放武器的地方，甚至有人闖入機場挾持5架飛機，目前正在城市外和軍隊交戰。

▲▼哈薩克示威。（圖／路透）

▲哈薩克目前全國已進入緊急狀態至19日為止，並於晚上11時至早上7時期間實施宵禁。（圖／路透）

哈薩克因燃料價格飆漲引發抗議，進而演變成激烈衝突，目前全國已進入緊急狀態至19日為止，並於晚上11時至早上7時期間實施宵禁。阿拉木圖的一名記者向CNN表示，當地網路已經被切斷，總統官邸和市長辦公室都已熄燈，「有一萬多人聚集在市政大樓，有人丟手榴彈、火焰瓶，現場一片混亂，不確定槍聲到底是從哪邊傳出。」

石油資源豐富的哈薩克是世界上陸地面積第9大的國家，自獨立以來吸引許多外商投資，整體經濟狀況尚可，但國內獨裁統治也時常引發國際關注。俄羅斯和哈薩克保持著密切關係，莫斯科依靠該國的拜科努爾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）作為太空任務的發射基地，而哈薩克1900萬人口中，約有20％為俄羅斯人。

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