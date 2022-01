哈薩克「燃料價格飆漲」爆發動亂影片曝光　首都進入緊急狀態

▲哈薩克燃料價格飆漲,民眾上街抗議,一輛警車起火燃燒。(圖/路透)

中央社哈薩克阿拉木圖5日綜合外電報導

哈薩克最大城阿拉木圖今天超過千名抗議群眾走上街頭,警方發射震撼彈仍無法阻止民眾闖入阿拉木圖市長辦公室,總統托卡葉夫宣布首都努爾蘇丹進入緊急狀態。

法新社報導,抗議民眾在行政大樓附近的廣場集結,昨晚因燃料價格飆漲,哈薩克各地陷入前所未見的徹夜動亂。

▲哈薩克第一大城阿拉木圖爆發抗議,出動大量警員應付。(圖/路透)



各大城紛紛爆發暴力抗爭,警方窮於應付之際,總統辦公室指出,托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)總統宣布首都努爾蘇丹(Nur-Sultan)進入緊急狀態。

托卡葉夫稍早還宣布,阿拉木圖與鄰近省分,以及西部的曼格斯套(Mangystau)進入緊急狀態,民眾抗爭肇因於汽油及天然氣價格飆漲。

The people vs the military in #Kazakhstan. Protests that began after the state raised gas prices are rapidly snowballing. pic.twitter.com/NfFl3Q2qP0