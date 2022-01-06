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哈薩克「燃料價格飆漲」爆發動亂影片曝光　首都進入緊急狀態

▲▼ 哈薩克燃料價格飆漲，民眾上街抗議，一輛警車起火燃燒。（圖／路透）

▲哈薩克燃料價格飆漲，民眾上街抗議，一輛警車起火燃燒。（圖／路透）

中央社哈薩克阿拉木圖5日綜合外電報導

哈薩克最大城阿拉木圖今天超過千名抗議群眾走上街頭，警方發射震撼彈仍無法阻止民眾闖入阿拉木圖市長辦公室，總統托卡葉夫宣布首都努爾蘇丹進入緊急狀態。

法新社報導，抗議民眾在行政大樓附近的廣場集結，昨晚因燃料價格飆漲，哈薩克各地陷入前所未見的徹夜動亂。

▲▼ 哈薩克第一大城阿拉木圖爆發抗議，執法人員站在路障後方。（圖／路透）

▲哈薩克第一大城阿拉木圖爆發抗議，出動大量警員應付。（圖／路透）

各大城紛紛爆發暴力抗爭，警方窮於應付之際，總統辦公室指出，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）總統宣布首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）進入緊急狀態。

托卡葉夫稍早還宣布，阿拉木圖與鄰近省分，以及西部的曼格斯套（Mangystau）進入緊急狀態，民眾抗爭肇因於汽油及天然氣價格飆漲。

威權統治的哈薩克嚴禁未經申請許可的抗爭。這個國家蘊藏豐富的能源，是前蘇聯時期的共和國，目前與俄羅斯結盟。

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