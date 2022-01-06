哈薩克「燃料價格飆漲」爆發動亂影片曝光　首都進入緊急狀態

日前，經濟部能源局公布資料顯示，到2025年時，台灣再生能源佔全台能源供應只能達到15.2%；也就是說，現在政府強調「2025非核家園」的目標中，2025年綠電供應佔比要達到20%的目標將會正式落空。若政府連就基本的能源需求都無法正確的估計的話，我們還能相信「2025非核家園」的目標，能夠真正實現？