直擊三寶左轉撞飛路人！夫妻倆重摔互問：有沒有事？

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一對老夫妻走在斑馬線穿越馬路時，一部小客車左轉未注意路況，直接高速撞飛2人，後方目擊事故的情侶趕緊上前查看並報警，警方獲報趕抵將2人送往部立台北醫院，幸好僅受到擦挫傷沒有生命危險，詳細肇事原因及肇責待警方調查。

▲老夫妻依法走行人穿越道，被左轉小客車撞飛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，58歲劉男牽著58歲許姓妻子依循行人專用號誌走在斑馬線，準備穿越新莊區中原路往新北大道方向，2人走到一半，突然24歲劉姓男子開著小客車高速左轉，未注意車前路況，直接撞飛2人，劉姓兩夫妻重摔在地，還互相詢問對方「有沒有事？」。

▼老夫妻依法走行人穿越道，被左轉小客車撞飛倒地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時走在劉姓兩夫妻後方的一對情侶，目擊了整個過程，見2人被撞倒地，趕緊上前查看並報警，旁邊其他民眾也上前關切，救護人員趕抵將2人送往部立台北醫院救治，幸好僅全身擦挫傷，沒有生命危險，詳細原因待警方調查。

事後有目擊的民眾將過程貼到臉書不公開社團《愛新莊我是新莊人》，「老公躺在地上一直問太太有沒有事，太太也問老公有沒有事（我都要哭了），我只想跟有開車的駕駛人說，左右轉真的要非常注意行人，車都有死角，慢一點可以預防很多事的發生。」

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼目擊民眾在臉書貼文 。（圖／記者陳以昇翻攝）