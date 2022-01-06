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嚴守國門！疫情來勢洶洶　蘇貞昌下令：春節結束前各部會嚴陣以待

▲行政院長蘇貞昌於公投開票後召開記者會，回答媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌下令嚴守國門，春節結束前各部會要嚴陣以待。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續在國際延燒，而國內也開始出現本土確診個案，邊境的防線有被突破的跡象。行政院長蘇貞昌6日表示，過去一周境外移入案例高達164例，這幾天桃園機場也出現8名本土病例，「我們要戰戰兢兢、一點都不能掉以輕心」，一直到春節結束前，請中央各有關部會、地方政府，都要嚴陣以待守住疫情。

行政院6日召開例行院會，會後由發言人羅秉成出面轉述。針對近來的疫情變化，蘇貞昌在院會中表示，變種病毒迅速在全球傳播，美國單日確診突破百萬人，英國、法國單日確診破20萬人再創新高；鄰近國家如日本，再次單日確診破1000例，韓國仍然每天超過4000例子，「國際疫情嚴峻」。

蘇貞昌強調，來自境外危險劇增，過去一周境外移入案例高達164例，這幾天桃園機場也出現8名本土病例，「我們要戰戰兢兢、一點都不能掉以輕心」。

▲▼陳時中視察桃園機場，宣布將成立前進指揮所並派王必勝統籌。（圖／攝影中心攝）

▲陳時中視察桃園機場，宣布成立前進指揮所並派王必勝統籌。（圖／攝影中心攝）

蘇貞昌說，要感謝指揮中心及桃園是政府用最快的速度執行疫調、匡列、隔離，及相關接觸者的採檢，大約1500多人。而已經在社區設置採檢站，指揮中心同時也在桃園機場成立前進指揮所，就旅客動線等相關作業流程進行改善，希望能在最短時間內控制住疫情，也請持續保持高度警葉。

蘇貞昌特別提到，1月21日還要舉辦大學學測，請教育部及學校，要嚴加防範、提早做好準備。

另外，蘇貞昌也提醒各部會，以下幾件事情也務必一起做到。在邊境檢疫有關的部分，前天已經開始實施入境旅客PCR檢驗報告的新制，請交通部督導各航空公司落實。前天宣布的機場三大防疫強化措施，防疫計程車司機每3天PCR檢驗、機場內人員每周快篩，有症狀者立即PCR採檢等，也都要做到位。

蘇貞昌說，不管是防疫計程車的調度、司機自身的防護與車輛清消，乃至於防疫旅館的管理，以及春節檢疫方案的管制跟訪查，要請指揮中心、交通部、地方政府互相配合，持續做好，嚴格落實。

至於疫苗覆蓋率部分，蘇貞昌也提醒，從昨天起接種疫苗的，不分第1劑、第2劑，都可以領取200元的禮券，現在也已經開放第3劑的疫苗，請國人同胞，特別是高風險類別人員，只要符合指揮中心所訂的區隔時間，就請盡速接種。

「過去大家養成的良好習慣、防疫措施，戴口罩、勤洗手消毒、實聯制等，也請不要鬆懈。」蘇貞昌表示，國際疫情延燒，國內的考驗剛開始，過去我們有許多不同的考驗，累積許多寶貴的經驗，也在一次一次的滾動修正中，找出最佳的防疫策略。一直到春節結束前，請中央各有關部會、地方政府，都要嚴陣以待，持續守住疫情。

▼機場前天開始實施入境旅客PCR檢驗報告新制，蘇貞昌要求各航空公司落實。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼桃園機場清潔工 新冠肺炎 染疫。（圖／記者屠惠剛攝）

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