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倒數2天！林昶佐罷免門檻5萬8756票　五大投票須知一次看

▲▼「清林散昶」罷免無黨籍立委林昶佐成案，林昶佐面臨空前壓力。12/14一早林昶佐偕同民進黨籍台北市議員吳沛憶，在和平西路南海路口站肥皂箱宣講。請託選民1218投下公投四個不同意，1/9罷免林昶佐投下不同意。（圖／記者湯興漢攝）

▲林昶佐罷免案1月9日登場。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案成立，將於2022年1月9日舉行，根據北市選委會日前公告選舉人數，本次罷免案通過門檻為5萬8756票，《東森新媒體ETtoday》整理以下投票須知，帶您快速掌握。

一、何時舉行罷免案投票？

中選會於12月3日通過罷免案投票時間，訂於2022年1月9日，上午8時至下午16時。

二、誰有投票權？

根據選罷法規定，選舉人居住於台北市第五選區中正區、萬華區四個月以上者，皆有投票權。

三、罷免門檻

台北市選舉委員會於2021年12月30日公告，台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數字，總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。

四、罷免案後續

依照選罷法規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。依規定自罷免投票結果公告之日起三個月內完成補選投票。

罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，四年內不得為同一公職人員候選人；其於罷免案進行程序中辭職者，亦同。

五、投票日7項禁止行為

1.投票日零時起不得從事罷免活動（例如：刊播罷免廣告、夾報散發文宣品、發送line、簡訊催票、對個人或挨家挨戶進行催票行為、穿戴或標示罷免案之旗幟、徽章、物品或服飾）

2.投票所四周30公尺內，喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍持續為之者。

3.不可以撕毀罷免票

4.不可以攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限

5.不可以將領得之罷免票攜出場外

6.不可以攝影器材刺探投票人圈選罷免票內容

7.不可以圈選後將罷免票圈選內容出示他人

罷免案領銜人鄭大平理由書：

1.林昶佐在立法院投票反對公開《3+11 會議紀錄》，不顧萬華選民追求疫情破口真相的民意，配合民進黨黨團掩蓋黑箱決策。

2.林昶佐在立法院投票反對修正《學校衛生法》，反對禁止使用含乙型受體素(瘦肉精)、基因改造生鮮及加工食材進入校園。讓瘦肉精進入校園、學生吃萊豬，影響學生健康。

3.林昶佐擔任二二八基金會董事期間，十五次會議僅出席一次，讓受害者家屬蒙羞。

4.林昶佐身為立法委員應為中正萬華民眾喉舌、監督預 算，卻討好執政黨，迎接衛福部長陳時中下車，立法委員的監督立場與尊嚴蕩然無存。

5.林昶佐公開高喊台獨，身為中華民國立法委員無視國家主權及憲法。

林昶佐答辯書：

1.支持釐清 3+11 真相，並未反對調查、隱匿真相

2.校園供膳一律本土豬，並未讓學生吃萊豬

3.致力追求真相，不重視受害者家屬並非事實

4.嚴格監督預算、確實把關施政，未監督預算放棄立場並非事實

5.堅決捍衛國家主權，無視國家主權非事實

6.林昶佐防疫紓困、振興萬華最積極

7.國會問政第一、在地建設最用心

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