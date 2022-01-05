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打政績牌秀逾6千服務實績　林昶佐催不同意票：問政工作必須持續

▲▼第10屆立法委員(臺北市第5選舉區) 林昶佐罷免案 公辦電視罷免說明會。（圖／翻攝自台北市選舉委員會YouTube頻道）

▲林昶佐參加公辦電視罷免說明會。（圖／翻攝自台北市選舉委員會YouTube頻道）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將在9日投票，林昶佐今（5日）晚間出席公辦電視罷免說明會時，大打「女兒牌」和「政績牌」，分享自己身為年輕爸爸的心得，並細數任內超過6千項重要案件和問政成績，強調曾6度被評鑑為優秀立委，且許多工作不是已經完成就是正在推進，呼籲支持者投下不同意票，讓他繼續為台灣和中正萬華打拼。

面對罷免團體「沒在做事」的質疑聲浪，林昶佐今天晚間在公辦電視罷免說明會中，一一細數任內問政和服務成績，包括今年5月本土疫情爆發，萬華醫療院所能量超載，協助確診者及其家屬搭上救護車、病床等後送程序，以及隔離者、弱勢家庭所需要的協助，「我們搭起了一個網絡，送出了數千個便當、數千多個物資去協助需要的人。」

林昶佐直言，很多人問他今年5月罷免連署期間，為什麼不跳出來回擊指控，不過當時「我接到一通又一通的電話，桌上擺著一份又一份緊急案件，想到接著還有紓困跟振興階段，我知道我沒有太多時間去為自己辯駁什麼」。

林昶佐也說，他的家鄉是中正萬華，畢業後到世界各地闖蕩，而在2016年進入立法院後，才發現為了鄉親發聲、打拼才是他最真實的夢想，如他告訴女兒說，他的工作是「幫助別人」，幫助社區變得更好，幫助社會更進步；但是如果有人搬弄是非、把罷免當作回到國民黨之後的伴手禮，這對所有鄉親都不公平，對台灣未來的發展不利。

林昶佐說，他任內處理超過6千件服務案件，在立院的問政表現也被公督盟評鑑為6次優秀立委，去年還在公民評鑑項目獲得全國第一，光是在疫情期間就進行903件服務案件，另還向指揮中心爭取11萬劑疫苗，舒緩社區的需求，而後振興階段推動「花五倍券還打8折」，這也是因為他向中央爭取預算，幫助萬華加速振興，並為市場攤商爭取1000多個紓困方案，幫助了數以千計個家庭。

「不管大事小事，來到我們服務處就是重要的事，」林昶佐表示，尤其選區內有很多閒置空地、電纜電箱問題，若立委不出面協調，問題只會一拖再拖，幾十年都無法處理。林說，他在立委任內關注減稅基本生活費公式、恐怖情人、性隱私影片外流、社會住宅保障弱勢比例提高4成等議題，這些工作「不是已經完成，就是正在推進」。

林昶佐強調，不管是在地服務或者國會問政，許多工作都正在推進當中，呼籲中正萬華鄉親1月9日要站出來投下「不同意罷免」，因為這些工作需要繼續推進，需要不分黨派的里長、在地議員、地方到中央各個層級的朋友們一起推進，為台灣、中正萬華繼續打拼。

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