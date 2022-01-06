「練膽識也增曝光」　綠市議員新人搶登「靜昶守護」舞台亮相

▲湧言會日前舉行記者會力挺林靜儀，縣議員擬參選人也登台。（圖／趙天麟國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案投票在即，民進黨喊出「靜昶守護」，要讓候選人林靜儀重回國會、林昶佐續留立院，近期包括湧言會、英系、正國會等派系分別出招，陸續以實際行動力挺「雙林」，同時也為有志角逐2022縣市議員初選提名的新人創造亮相契機。民進黨立委莊瑞雄分析，此舉可練膽識、增曝光，凝聚「戰鬥的氣息」。

湧言會前天（4日）率先在林靜儀烏日競選總部舉辦「溫柔堅定、堅若磐石、守護台灣」記者會，包括民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、張志豪、新竹市議員李妍慧、高雄市議員林智鴻，以及彰化縣議員擬參選人辜皇譯等人齊聚台中，全力向中二選區民眾喊話催票，也送上海軍「磐石艦」彩照，祝福林靜儀順利遞補進入立院外交及國防委員會，成為穩定台灣國家安全的堅定力量。

湧言會也規劃今（6日）陪同林昶佐站路口拜票，包括王定宇、趙天麟、何博文、李妍慧、張志豪、林智鴻、阮昭雄，以及台北市議員參選人康家瑋、顏若芳、林延鳳、趙怡翔均將與會。

英系立委則選在昨（5日）上午在台北市中正萬華選區集合，陪同林昶佐站路口，包括民進黨立委陳明文、管碧玲、羅致政、莊瑞雄、王美惠、邱泰源、吳玉琴、江永昌、蔡易餘等9人，以及現任台北市議員洪健益、張茂楠、陳慈慧，新北市議員廖宜琨、鄭宇恩都出席。

此外，有志角逐2022民進黨提名的新人陳嘉行（焦糖哥哥）、何孟樺、黃柏瑜、陳霖翰、胡仁順、陳聖文、黃琳、林金樺都從各地趕赴台北，把握媒體曝光機會，高舉「不同意罷免」標語陪林昶佐站路口。

至於正國會方面，選前黃金週先由民進黨立委陳亭妃率領「台灣正青鐵馬隊」，耗時3天環半島，親自騎進中二選區及台北中正萬華，由屏東一路向北集氣拼「南氣北補」；昨天下午再由交通部前部長林佳龍率領台北市議員陳怡君，以及橫跨基隆、台北、新北、高雄等地的市議員擬參選人張銘祐、山田摩衣、卓冠廷、游本明、曾怡芳、張峻榕在台北登台亮相，此外，英系的北市議員吳沛憶、綠色友誼連線的北市議員鍾佩玲，也出席記者會呼籲青年返鄉投票。

對於各派系積極響應「靜昶守護」，莊瑞雄分析，新人透過「靜昶守護」登台助講，不僅可以練膽識、投入公共事務、增加與支持者的互動，同時與志同道合的夥伴串連行動，也能看到資深公職街講、宣傳、與民眾互動的技巧，形成「戰鬥的氣息」，有母雞帶小雞的意味，不管是從旁觀戰、親身幫忙都是一種學習。

林佳龍昨天下午受訪則說，年輕人願意站出來，台灣民主就有希望，「大家可以觀察到，這次補選和罷免案，是整個台灣的大團結，我們都是台灣隊」，例如在台中民進黨與台灣基進密切合作，都是跨黨派、大公無私的團結合作。

▼民進黨派系正國會、英系新人響應「靜昶守護」行動，呼籲支持者返鄉投票。（資料照／記者呂晏慈攝，下圖同）