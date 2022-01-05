罷昶團體仿閃靈化屍妝送挑戰書　林昶佐大方收下

▲林昶佐罷免說明會。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

罷昶選舉進入最後階段，唯一的一場公辦說明會在5日舉行，由罷免方代表鄭大平對決被罷免方林昶佐。面對鄭緊咬沒為地方做事、疫情爆發時不挺萬華，林昶佐逐一舉例反擊，強調自己從上任以來至今替萬華做了非常多的事情；林受訪時說，希望能回歸罷免的本質，理性討論怎麼讓中正萬華更好。

鄭大平在說明會中表示，罷免案最主要目的就是要下架只會作秀、不知民意的政客，這樣才能洗刷萬華的恥辱，為萬華討回公道；他直言，林昶佐在疫情期間說破口是萬華，是汙名化，還跟民進黨一起護航，根本是認知錯亂。

鄭大平還說，林昶佐根本不關心環南疫情、不在乎攤商生計，又想搶話語權，許多攤商氣到要林要演戲就去電視演，還有攤商怒指，萬華立委根本沒關心地方，「回去唱歌最好，他是被政治耽誤的閃靈歌手，若我是他早就辭職回家」。

林昶佐會後受訪表示，今天說明會主要就是把客廳會講的內容再講一遍，但有針對領銜人所居住的新和里特別多講，因為過去在每一個里都會特別非常詳細的講那個里的建設，所以今天就是當作新和里的客廳會，來跟鄭大平先生分享。

至於罷免方緊咬沒為萬華沒做事，林昶佐說，希望他們可以回歸罷免理性溝通的過程，「因為我講的這些、分享這些過去幾年在中正萬華做的事，也不是今天才講的，也不是只有在他們收到答辯書的內容有」，已經長年來都在做，包括在地里長，只要一問都知道。

「所以我還是覺得應該回歸罷免的本質，理性討論怎麼讓中正萬華更好。」林昶佐表示，如果提出再多的資料他們都當作沒看到，這就是為什麼我們一直覺得這是惡質罷免的原因，他沒有要回歸到理性的討論。

訪問結束後，林昶佐也大方接下罷昶公民團體的挑戰書。罷昶團體表示，希望林昶佐可以聽一下公民團體的聲音，除了團體本身的質疑外，還蒐集了在掃街過程中的民意，要林回去參考。而林昶佐則拿出回給北市議員鍾小平的書面資料，表示罷免案發起人內部可以參考一下。