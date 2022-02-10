太想當人氣王有害心理健康？專家剖析朋友太多的負面影響：拖慢成長腳步、為滿足他人犧牲自我

▲友情讓人的生活更加有趣美好，但太多朋友有時反而可能為心理帶來壓力和負擔。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

俗話說在家靠父母、出外靠朋友，朋友能豐富我們的見識、充實我們的世界，當你開心時和朋友分享快樂足以加倍，當你難過時朋友的安慰能讓你重拾勇氣、直面艱難；不過根據專家的說法，擁有太多的朋友反而有可能對心理健康產生有害的影響，使人變得焦慮和抑鬱。專家認為擁有情感堅定且值得信賴的朋友，能夠支持並相信著自己，一起分享目標信念和人生的悲歡，這遠比被眾多流於表面的朋友包圍要來得好；國外網站《Bright Side》列出了專家建議友情應該選擇「質優於量」的原因，一起來看看。

1、個人沉澱以及自我成長時間變少

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擁有一大堆的朋友有可能讓生活難以保持平衡，因為現代人其實每天日程都很繁忙，本來分配給朋友的時間就比較有限，如果朋友太多、邀約不斷，沒有了自己的時間跟空間，反而會失去個人成長的機會。有時需要處在專注且獨自一人的時空中，才能讓創造力和靈感萌芽，因此應該按照自己的能力選擇交友的數量，對於自我發展會更好，而且不要害怕向朋友說不，因為真正愛你的人是會懂得尊重你的界線。

2、承受過多壓力以滿足別人的期望

我們都希望身邊的朋友能夠快樂，也會因此盡量去達到朋友對我們的期望，有些人還會為了獲得被他人看作是「朋友」的機會而拚命迎合，像是對方一通電話就隨傳隨到，朋友開口邀約明明很忙卻不敢拒絕，心情低落時還要聆聽朋友的訴苦等等；然而人無法長時間勉強自己，愈想滿足愈多人的期待，最終反而可能連自己對生活的熱情都失去了。與其費盡心思和一大堆人做朋友，不如維持一小群朋友，好好用心對待他們，你會發現自己的情緒更穩定，反而能更從容維持社交生活。

3、大部分時間仍會感到孤獨

就算身邊圍繞著許多認識的人，你也有可能感覺很孤獨，因為認識很多人不等同於擁有很多朋友。孤獨不一定是獨自一個人才會感受到的情緒，有更多的時候是在熱鬧的人群之中，仍然產生了孤獨感，這可能有兩種狀況，一是「所謂的朋友」其實根本不了解你，另外是無論與朋友有多親密或是他們多麼關心你，都有可能無法完全理解你的經歷和情緒。我們應該認知到孤獨感是正常的狀態，試著和它共處以及尋求真正的友情支持，別讓一時喧囂的假象掩蓋真實情緒。

4、可能會遇到虛情假意的朋友

請檢視朋友圈裡真心對待你的朋友，並且漸漸遠離那些酒肉朋友或是會造成你心理負擔的人，沒有任何友情值得我們犧牲自己的心理健康，我們要懂得保護自己的情緒。因為人生路上還可能碰上那些你自認是朋友的人，其實回過頭在你不注意的時候變成你的「敵人」，像是表面上和你麻吉麻吉、嘴裡說著希望你能成功，但實際上卻在背後議論你，誹謗你辛苦得來的成就、抹煞你的努力付出。一旦交友圈、接觸的人越多，愈有可能遇上這種「假朋友」，定期清理人際關係有助於留下真正值得你珍惜的人。

5、並非所有人都深入了解你

有些人認為認識很多人並和對方成為朋友，將來會對事業很有幫助；但其實所謂的人脈和朋友之間仍然有些差距。人脈能在某一方面為我們的未來鋪路，而朋友則是能幫助我們發展、使我們成為更好的人；相同的，我們也會以這樣的心情和方式對待朋友，共同分享並且試著理解對方的各個面向，彼此都能在對方身上獲取養分成長。現在就靜下心來分析看看誰才是真正了解你的人，他們會知道你的弱點和長處，當你哭泣時出借肩膀、當你擁有榮耀時替你開心；如果某些人只是片面理解你、可以同甘卻無法共苦，那麼就讓這段友誼隨著時間推移慢慢淡出生命。