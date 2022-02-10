　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太想當人氣王有害心理健康？專家剖析朋友太多的負面影響：拖慢成長腳步、為滿足他人犧牲自我

▲▼心靈,朋友,友情,成長,心理,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲友情讓人的生活更加有趣美好，但太多朋友有時反而可能為心理帶來壓力和負擔。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

俗話說在家靠父母、出外靠朋友，朋友能豐富我們的見識、充實我們的世界，當你開心時和朋友分享快樂足以加倍，當你難過時朋友的安慰能讓你重拾勇氣、直面艱難；不過根據專家的說法，擁有太多的朋友反而有可能對心理健康產生有害的影響，使人變得焦慮和抑鬱。專家認為擁有情感堅定且值得信賴的朋友，能夠支持並相信著自己，一起分享目標信念和人生的悲歡，這遠比被眾多流於表面的朋友包圍要來得好；國外網站《Bright Side》列出了專家建議友情應該選擇「質優於量」的原因，一起來看看。

1、個人沉澱以及自我成長時間變少

[廣告]請繼續往下閱讀...

擁有一大堆的朋友有可能讓生活難以保持平衡，因為現代人其實每天日程都很繁忙，本來分配給朋友的時間就比較有限，如果朋友太多、邀約不斷，沒有了自己的時間跟空間，反而會失去個人成長的機會。有時需要處在專注且獨自一人的時空中，才能讓創造力和靈感萌芽，因此應該按照自己的能力選擇交友的數量，對於自我發展會更好，而且不要害怕向朋友說不，因為真正愛你的人是會懂得尊重你的界線。

▲▼心靈,朋友,友情,成長,心理,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、承受過多壓力以滿足別人的期望

我們都希望身邊的朋友能夠快樂，也會因此盡量去達到朋友對我們的期望，有些人還會為了獲得被他人看作是「朋友」的機會而拚命迎合，像是對方一通電話就隨傳隨到，朋友開口邀約明明很忙卻不敢拒絕，心情低落時還要聆聽朋友的訴苦等等；然而人無法長時間勉強自己，愈想滿足愈多人的期待，最終反而可能連自己對生活的熱情都失去了。與其費盡心思和一大堆人做朋友，不如維持一小群朋友，好好用心對待他們，你會發現自己的情緒更穩定，反而能更從容維持社交生活。

▲▼心靈,朋友,友情,成長,心理,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、大部分時間仍會感到孤獨

就算身邊圍繞著許多認識的人，你也有可能感覺很孤獨，因為認識很多人不等同於擁有很多朋友。孤獨不一定是獨自一個人才會感受到的情緒，有更多的時候是在熱鬧的人群之中，仍然產生了孤獨感，這可能有兩種狀況，一是「所謂的朋友」其實根本不了解你，另外是無論與朋友有多親密或是他們多麼關心你，都有可能無法完全理解你的經歷和情緒。我們應該認知到孤獨感是正常的狀態，試著和它共處以及尋求真正的友情支持，別讓一時喧囂的假象掩蓋真實情緒。

▲▼心靈,朋友,友情,成長,心理,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、可能會遇到虛情假意的朋友

請檢視朋友圈裡真心對待你的朋友，並且漸漸遠離那些酒肉朋友或是會造成你心理負擔的人，沒有任何友情值得我們犧牲自己的心理健康，我們要懂得保護自己的情緒。因為人生路上還可能碰上那些你自認是朋友的人，其實回過頭在你不注意的時候變成你的「敵人」，像是表面上和你麻吉麻吉、嘴裡說著希望你能成功，但實際上卻在背後議論你，誹謗你辛苦得來的成就、抹煞你的努力付出。一旦交友圈、接觸的人越多，愈有可能遇上這種「假朋友」，定期清理人際關係有助於留下真正值得你珍惜的人。

▲▼心靈,朋友,友情,成長,心理,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、並非所有人都深入了解你

有些人認為認識很多人並和對方成為朋友，將來會對事業很有幫助；但其實所謂的人脈和朋友之間仍然有些差距。人脈能在某一方面為我們的未來鋪路，而朋友則是能幫助我們發展、使我們成為更好的人；相同的，我們也會以這樣的心情和方式對待朋友，共同分享並且試著理解對方的各個面向，彼此都能在對方身上獲取養分成長。現在就靜下心來分析看看誰才是真正了解你的人，他們會知道你的弱點和長處，當你哭泣時出借肩膀、當你擁有榮耀時替你開心；如果某些人只是片面理解你、可以同甘卻無法共苦，那麼就讓這段友誼隨著時間推移慢慢淡出生命。

ET快訊
1女8男新竹泡溫泉！　小鮮肉「水下1動作」太驚人
搶停車位！2女街頭格鬥開打　她慘被壓地猛灌
北市擴大採檢　勤業眾信2924人結果出爐
「可不可」女店員感染源不明　汐止中興店公告停業14天
快訊／「可不可」手搖飲員工Ct值21　這7天有上班
桃猿公布6位啦啦隊練習生！她穿高衩泳裝辣翻　自帶61萬IG粉
快訊／北市最新足跡　曾去大同區、信義區藥局診所

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

簡單4招讓你人氣爆棚！桃花朵朵開

3天看診263人！屏東復健科女醫染疫　緊急匡列217人隔離採檢

1女8男野溪泡溫泉！小鮮肉「左手1動作」怪怪的　網全想歪：好長

台北燈節不缺席！巨型太陽系花燈降臨台北天文館

威力彩飆11.5億！專家曝「6種手相」偏財運超旺：注定賺大錢

高雄市確診個案19435曾來台南安平買蜜餞　衛生局：已完成清消

用錯方式理財它還是不會理你！更新投資理財觀念讓薪水放大再放大

太想當人氣王有害心理健康？專家剖析朋友太多的負面影響：拖慢成長腳步、為滿足他人犧牲自我

高雄確診情侶「春節遊14處屏東景點」！91人採檢出爐

快訊／新店兄妹Ct值曝！高病毒量台中6足跡　市府急開3快篩站

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

法鬥犬開心狂奔越水溝找媽　沒踩穩慘墜落秒呆：我在哪

3天看診263人！屏東復健科女醫染疫　緊急匡列217人隔離採檢

1女8男野溪泡溫泉！小鮮肉「左手1動作」怪怪的　網全想歪：好長

台北燈節不缺席！巨型太陽系花燈降臨台北天文館

威力彩飆11.5億！專家曝「6種手相」偏財運超旺：注定賺大錢

高雄市確診個案19435曾來台南安平買蜜餞　衛生局：已完成清消

用錯方式理財它還是不會理你！更新投資理財觀念讓薪水放大再放大

太想當人氣王有害心理健康？專家剖析朋友太多的負面影響：拖慢成長腳步、為滿足他人犧牲自我

高雄確診情侶「春節遊14處屏東景點」！91人採檢出爐

快訊／新店兄妹Ct值曝！高病毒量台中6足跡　市府急開3快篩站

板橋家庭群聚定序明天出爐！羅一鈞分析Ct值變化「打工妹發病早」

郭俊麟有望開季一軍！丘總暖心設想　陳鴻文、曾峻岳定位不變

台北信義驚現「320公分ATM」！　峮峮挑戰鈔票一把抓

太浪漫！情人節限定「紅玫瑰蛋糕、愛心千層」限量開賣

3天看診263人！屏東復健科女醫染疫　緊急匡列217人隔離採檢

韓爆紅超罪惡「奶油雪糕」！整根金黃色　濃郁香氣停不下來

1女8男野溪泡溫泉！小鮮肉「左手1動作」怪怪的　網全想歪：好長

「四項公投已有結論」　林濁水批藍營死抱福食不放：有沒有秀逗阿？

台南市抽驗日本進口食品輻射檢測殘留　衛生局：全數合格！

女足代表隊光榮返國　蘇貞昌送上特調飲料：可以放心大口喝！

俄烏衝突+緊縮貨幣政策　法人：美元指數看漲

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

生活熱門新聞

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

醫曝「2手段」不做：2週內會爆

大ㄋㄟㄋㄟ的力量

即／屏東潮州鎮診所驚現3確診

即／高雄又+5！最新確診足跡公布

杜汶澤挺台農被坑　草莓下全海綿

湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好

新北汐止再爆不明感染源確診

外國YTB「離台潮」被酸　網1反應噴人情味

這5星座史上最難約！寧可在家耍廢

即／好市多新莊店爆確診者足跡！

台中傳確診者足跡　市府3點記者會說明

更多熱門

相關新聞

擔心福島食品　專家：可配這些吃

擔心福島食品　專家：可配這些吃

輻射要致癌，一定要攝取到足夠高的輻射劑量，才有機會達到風險值。依目前福島食品進口標準，比環境背景值都低，連吃三四十年都不會有這樣的疑慮，大家不用煩惱。不過，我知道很多民眾擔心，還是會有輻射物質跑到身體的陰霾，雖然量少，但還是很可怕。

最講義氣星座Top 3 ！　

最講義氣星座Top 3 ！　

「壞情緒」才是老化真正關鍵！

「壞情緒」才是老化真正關鍵！

日本人長壽又活得健康6大秘訣全公開

日本人長壽又活得健康6大秘訣全公開

《樂齡南投健康餐盤》電子書　輕鬆照顧長者的胃

《樂齡南投健康餐盤》電子書　輕鬆照顧長者的胃

關鍵字：

心靈朋友友情成長心理健康

讀者迴響

熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

啦啦隊女神借睡前任家「被上下摸」

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面