網瘋傳長輩冒領補選、罷免選票　中選會闢謠：監票員落實查驗

▲中選會主委李進勇。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台中市第二選區立委補選、台北市立委林昶佐罷免案將於本周9日登場，不過最近卻傳出投票所沒有足夠的監察員，可能出現長輩拿著孩子身分證多領選票的疑慮。對此，中選會表示，投票所會有1名主任監察員及2名監察員在場監察，並無監察員不足的問題，且投票時，工作人員亦會落實身分查驗，嚴防冒領選舉票情事，請民眾安心投票。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法規定，選舉人投票時，應憑本人國民身分證領取選舉票。該會訂定之防範選舉人重複投票或冒領選舉票辦法第5條規定，投票所查驗身分證管理員應於投票所入口處，確實核對前來投票選舉人容貌與其國民身分證之相片是否相符，符合者始得准予進入投票所。

中選會說明，領票處管理員於發票前，應確實核對前來投票選舉人容貌與其國民身分證之相片是否相符。領票時並有監察員在場監察。上開規定，均已列入投開票所工作人員手冊，並列為教育訓練重點，要求投開票所工作人員確實依規定執行任務。

中選會指出，為防範重複投票或冒領選舉票，投開票所工作人員均會依照規定進行身分查驗。在防疫期間，民眾前往投票時應全程佩戴口罩，但於進行身分查驗時，仍應暫時脫下口罩配合查驗，領票、投票時亦均有監察員在場監察，絕不容忍發生冒領選舉票情事。

中選會強調，如發現有冒名領票，已涉有觸犯刑法第146條妨害投票結果正確罪嫌，該會將移送司法機關偵辦。該會並呼籲本次補選、罷免選舉區內的民眾應攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單，佩帶好口罩前往投票，投票時請配合投開票所工作人員的指示進行身分查驗及領票、圈票、投票。