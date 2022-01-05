搭罷昶熱潮！民進黨公職力挺林昶佐　議員參選新人順道亮相

▲英系立委、市議員、新人陪同林昶佐站路口。（圖／記者呂晏慈攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著時序進入2022，代表年底的九合一選舉將進入倒數階段。年初首先九將在1月9日迎來罷昶、中二補選兩大選舉，民進黨內部派系也展開動作，英系、正國會系統便藉著幫林昶佐站台催票的機會，提前為年底的選舉暖身，同時也讓黨內參選新人有曝光的舞台。

罷昶選舉倒數4天，正反雙方都加緊腳罷宣傳。當事人林昶佐連日來行程排滿滿，從早上7點就開始賣力宣傳催票，就是希望呼籲在地選民9日能走出家門投票，訴求延續公投的熱度，要支持者「投下第5個不同意」。5日他更登上戰車，以最高規格迎戰罷免團體攻勢。

面對泛藍陣營的惡罷攻勢，民進黨也全力支持友軍，5日上午英系立委以「母雞帶小雞」方式，帶著年底將投入議員選舉的老將、新人，一起為林昶佐站台。出席立委包括陳明文、管碧玲、羅致政、莊瑞雄、王美惠、邱泰源、吳玉琴、江永昌、蔡易餘等。派系幹部要角洪耀福、黃承國、洪耀南也出席。

至於現身挺林昶佐的議員，老將方面有北市議員洪健益、張茂楠、陳慈慧，以及新北市議員廖宜琨、鄭宇恩等；新人部分則包括陳嘉行、何孟樺、黃柏瑜、陳霖翰、胡仁順、陳聖文、黃琳、林金樺等人，其中也不乏有中南部、東部縣市的參選者特地北上，把握難得的曝光機會。

另外，下午則輪到正國會系統登場。由目前擔任林靜儀競選總幹事的前交通部長林佳龍帶隊，偕同台北市議員陳怡君以及湧言會系統的吳沛憶、綠色友誼連線的鍾佩玲，還有議員候選人張銘祐、山田摩衣、卓冠廷、游本明等人，一起在人潮最多的6號出口前召開記者會，主打「靜昶守護、返鄉投票」，號召台中第二選區青年返鄉投票。