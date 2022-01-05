罷昶分裂？距離不到600公尺未碰面　應曉薇批鍾小平：永遠只想到自己

▲張亞中與應曉薇5日號召民眾下架林昶佐。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

距離立委林昶佐罷免案剩下不到一週，推動罷免案的無黨籍台北市議員鍾小平5日與台北市議會國民黨團掃街，到萬華青年公園呼籲罷免林昶佐；但距離不到600公尺處，則有國民黨台北市議員應曉薇、孫文學校校長張亞中同樣舉辦「下架林昶佐」行動，在同時間舉辦相同主題的活動，引發外界質疑，國民黨為罷免林昶佐分裂。

應曉薇於4日上午通知，5日上午10時將與張亞中合體「團結下架林昶佐」，地點選在青年公園附近、青年路52號斜對面廣場；但鍾小平也於4日表示，5日上午10時要在國興路和青年路口的青年公園召開掃街行動，與會人士包括台北市議會國民黨團書記長王欣儀、黃復興黨部主委季麟連、台北市議員戴錫欽、徐巧芯、李傅中武。

由於過去有媒體報導，應曉薇批評想靠同舟計畫回國民黨的鍾小平是「跳梁小丑」，而2名都是中正、萬華區的台北市議員在同時舉辦相同性質活動，且場地距離不到600公尺，引發外界質疑國民黨為罷免林昶佐分裂。

▲鍾小平。（圖／記者袁茵攝）

針對國民黨分成2場宣傳活動，身穿國民黨外套的鍾小平受訪時說，是應曉薇自行找張亞中，而台北市議會國民黨團書記長王欣儀在這，還有徐巧芯、戴錫欽，以及國民黨主席朱立倫拜託的季麟連都在此處，「我們規規矩矩報給組發會、黨中央。」

被問到為何不一起辦活動？鍾小平表示，「她（應曉薇）辦得活動，我不曉得，我們走我們的路線。」媒體追問是否分裂？鍾小平強調是「分進合擊」，謝謝應曉薇和張亞中。至於會不會過去和應曉薇打招呼？鍾小平直言，「可以啊！」

另外，由於鍾小平身穿國民黨外套，媒體詢問是否已經恢復黨籍？鍾小平回應，「恢復啦！我是黨員！」自己有繳600元，對方也給收據，「就是黨員了。」不過《東森新媒體ETtoday》記者致電給國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，黃呂錦茹表示，鍾小平黨籍尚未恢復；而國民黨黨務人士也向《東森新媒體ETtoday》說，鍾小平黨籍恢復一案仍在流程中。

針對為何沒和鍾小平一起辦活動？應曉薇提及，「我們不知道。」是媒體告知後她才知道的，「他（鍾小平）昨天臨時通知大家在同一個時間於另外一個公園辦活動，我只是建議鍾小平，下次到市場舉辦掃街活動，一定要人多的時間，10點太晚了。」

有媒體提問，鍾小平認為自己才是正統，言下之意代表應曉薇非正統？應曉薇強調，「我們永遠不是正統的，我們永遠站在公民團體這邊，我也不懂什麼叫正統？」此刻公民團體都來了，每個人想得都是如何團結罷免林昶佐，「很遺憾鍾議員永遠想得只是他自己。」