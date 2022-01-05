《地制法》排入臨時會　國民黨：柯建銘「自導自演」護航林智堅

▲國民黨文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

立法院5日至28日召開臨時會，攸關新竹縣市合併升格的《地制法》修正草案也排入議程。針對民進黨立法院黨團總召柯建銘稱《地制法》無法在本會期表決，國民黨文傳會主委凌濤反擊，柯建銘「自導自演」護航新竹市長林智堅。

凌濤表示，現行《地制法》已經交付委員會審查，在送出委員會之前，臨時會都無法針對《地制法》進行二讀表決，而國民黨也從來就沒有主張要在臨時會表決《地制法》，「柯導演」柯建銘不知道哪裡夢到的劇本，是不是急於替林智堅護航，而讓自己亂了套？

此外，對於柯建銘稱國民黨反對修《地制法》，凌濤強調，首先，林智堅宣布不選大新竹，跟推動修《地制法》是兩碼子事，其次，國民黨所支持的是「竹竹苗2026合併成科技都」，並非民進黨硬推的竹竹併，且若真要推動縣市合併，不只是修正《地制法》，就連《財劃法》及其他相關配套法制也需要從長計議。

凌濤指出，在國民黨反對綠營倉促竹竹併的過程中，柯建銘竟覺得「因人設市」是「指控」，但明明《地制法》修正強渡關山，是連民進黨自家人也看不過去，才會有黨籍立委連署後撤簽的問題，也證明台灣國土重劃是長遠的議題，區域當然可以升格發展，但絕對不是「柯建銘一己之私的版本」。

至於柯建銘為竹竹併一系列政治操作，凌濤建議，柯建銘既然熟捻議事規則跟法律，應該用在正確的地方，例如高雄酒駕案震驚社會、人神共憤，許多民眾盼政府加重對酒駕者刑罰，但立法院今天全數否決國民黨的酒駕加重刑責修法版本，反觀民進黨自提的13案卻全數通過，如何與民眾交代？