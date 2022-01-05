王世堅勸韓國瑜不用太客套　「別再敲門了直接出來吧！」

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

縣市首長大選將至，其中，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦任期八年已滿，讓北市、桃園成為兵家必爭之地，而前高雄市長韓國瑜日前強勢復出，也讓兩地選情再添變數，對此，議員王世堅表示，韓國瑜不必這麼客套，「直接出來吧，各黨也都應該讓最強的候選人出來一決高下。」

台北市長選戰激烈，立委蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等。

桃園市長選戰，藍營則有議長邱奕勝、立委魯明哲、國民黨祕書長黃健庭等人被點名，民眾黨秘書長謝立功也有望參選，綠營部分，陳時中同樣被點名選桃園，此外還有新竹市長林智堅、駐美代表蕭美琴、立委鄭運鵬、黃世杰、公平會前副主委彭紹瑾、前立委黃適卓、鄭寶清等人。

對於日前復出的韓國瑜，王世堅表示，韓國瑜的魅力是天生的，但也有一半是罵出來的，「像馬英九也是從台北市長一路被我罵到當總統，我罵不到馬英九之後就開始退步了，柯文哲最近比較退步，因為我比較少罵他了。

韓國瑜日前稱參選說法是「無稽之談」，王世堅表示，韓不必這麼客套，韓先生來敲門其實是敲兩個門，第一個是國民黨的門，看看藍營在幹嘛、第二個門是民眾，試試現在韓流的熱度如何，「但也不必敲門了，直接出來吧，各黨也都應該讓最強的候選人出來在2022、2024一決高下。」

對於北市首長選情，王世堅則分析，柯文哲現在雖然推出黃珊珊，但在我看來最後會犧牲黃珊珊、成就白藍合，過去柯文哲就常出賣好朋友，「過去民進黨對柯文哲多好，結果一選上就消遣、糟蹋民進黨、背離台灣價值。」