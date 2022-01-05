地制法來不及在臨時會表決！　柯建銘：國民黨不要整天活在恐懼中

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院5日起召開臨時會，其中攸關大新竹合併升格的《地方制度法》修正，確定納入臨時會的討論議案，民進黨團總召柯建銘表示，《地方制度法》在議事程序上是來不及在臨時會表決，國民黨是在怕什麼？「不要連議事程序都不懂，整天活在恐懼中。」

立法院今天下午起召開臨時會，根據民進黨團的提案內容，本次臨時會將處理的議案，包括《刑事訴訟法》、《刑法》、《保安處分執行法》、《法院組織法》、《產業創新條例》、《性別平等教育法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》以及「私立高級中等以上學校退場條例」條例草案等案。

另外，攸關大新竹合併升格的《地方制度法》修法，以及在野黨團要求杜絕酒駕的《刑法》部分條文修正草案等，也全數均納入臨時會的討論議程，預料將成為臨時會朝野的攻防焦點。

柯建銘受訪時表示，《地方制度法》是為了大新竹的未來，也是時代使命，朝野黨團應該坐下來好好討論，且《地方制度法》也沒辦法在臨時會表決，國民黨是在怕什麼？不要連議事程序都不懂，整天活在恐懼中。

根據《立法院職權行使法》第71條之1規定，議案自交黨團協商逾1個月無法達成共識者，由院會定期處理，亦即在法案送出委員會後，會有1個月的協商冷凍期，也確定《地方制度法》趕不及在臨時會表決處理。

國民黨團書記長陳玉珍則認為，《地方制度法》必須由下而上，經過地方舉辦公聽會、地方縣市議會有相關討論，也須有行政區劃、國土計畫、財政收支劃分等配套，希望《地方制度法》的修正在這次臨時會充分討論。