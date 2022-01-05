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侵入住宅偷3件女用內褲　辯稱只想解決生理需求怪男下場曝

▲桃園市范姓男子去年2月間潛入龜山區某社區大樓頂樓，竊取3件女用內褲後騎車逃逸，事後被警方查獲到案。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市范姓男子去年2月間潛入龜山區某社區大樓頂樓，竊取3件女用內褲後騎車逃逸，事後被警方查獲到案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子去年1月間凌晨潛入龜山區某社區大樓，在頂樓曬衣場內見四下無人，徒手偷走曬在衣架上的3件女用內褲後下樓騎車逃逸，幾天後失主察覺調閱監視畫面驚見是范男所為報警提告；桃園地院法官審理時，范男坦承犯行，辯稱是為解決生理需求才鋌而走險，法官審結依侵入住宅竊盜罪判處有期徒刑6月，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，35歲的范姓男子去年1月30日凌晨4時許，騎乘機車經過龜山區某社區大樓，發現頂樓處有曬衣，於是潛入大樓頂樓，趁四下無人徒手偷走掛曬衣架上的3件女用內褲，得手後立即下樓騎車逃逸。屋主在5天後上樓欲取回衣物時發現失竊3件女用內褲，調閱大樓監視器發現是范男所為，立即報警提告；范男在檢警偵訊時坦承犯行，桃檢檢察官偵結依加重竊盜罪嫌提起公訴。

桃園地院法官審理時，范男坦承犯行，辯稱侵入住宅偷竊女用內褲是為解決生理需求等語。法官認為，范曾因毒品等案件被判刑確定，但仍不知悔改，5年內再犯屬於累犯；審酌范男無故擅自進入告訴人居處之大樓頂樓曬衣場，竊取他人財物，蔑視他人財產權，對民眾財產、居住安全及社會治安與經濟秩序產生危害，所為殊無可取，惟念其犯後坦承犯行，但范竊得女用內褲之犯罪所得，未實際合法發還被害人，法官審結依侵入住宅竊盜罪，判處范男有期徒刑6月，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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怪怪男侵入住宅.女用內褲加重竊盜

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