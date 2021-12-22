業務潛連鎖健身房「摸寶」！藉更衣室這點狂偷精品包...下場曝光

▲賴姓保險業務員深知健身房更衣室沒裝監視器，竟持螺絲起子撬開置物櫃，將其他客人包包全數竊走變賣。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市從事保險業務賴姓男子，不僅沒有辦會員偷闖World Gym健身房運動，甚至利用更衣室沒有設監視器，持螺絲起子等工具破壞置物櫃，拿走其他男客人包包，當中甚至有愛馬仕、寶緹嘉、LV等精品。檢警進一步調查，發現他將竊來的精品包拿去二手名牌店變賣換現金，台北地檢署今偵結，依加重竊盜罪、詐欺等罪將他起訴。

北市刑大接獲報案，開始調閱監視器查出40歲的賴姓男子平時從事壽險業務工作，從今年1月起開始犯案，且利用下班時間，溜進健身房使用三溫暖等設備，結束後伺機撬開更衣室內的置物櫃，偷走陳姓男子等3人的包包、精品皮夾及現金，不僅如此，他更曾一次破壞8個置物櫃，犯案地點遍布台北市。

警方展開調查，發現賴男躲藏在新北市汐止區一處租屋處，隨即在今年8月10日前往逮人，並在現場起出皮夾、精品包包等贓物，另外還查獲一批破壞工具等證物，經清查共計賴男犯案超過30件，被害民眾約35人。

▼保險業務員偷潛健身房撬置物櫃，8個月至少犯案30件。（圖／記者邱中岳翻攝）

賴男在警詢、偵查時，對於已經變賣的精品包均否認是他偷竊，只認遭警方搜到的精品包，檢方勘驗相關監視器畫面等，依加重竊盜、詐欺得利等罪將賴男提起公訴。