桃機群聚4確診12足跡曝　到過忠貞市場、家樂福、大潤發

▲桃園市長鄭文燦上午主持防疫會議時表示，針對桃機新增確診個案，已指示衛生局針對個案疫調、匡列隔離，務必使防火牆隔起來。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央流行疫情指揮中心5日公布桃園市新增1例本土個案，桃園市衛生局今天下午公布確診者足跡，包括曾在上月底搭八德線交通車看診、忠貞市場、家樂福中壢店、大潤發平鎮店等，民眾如曾出入上述場所，請於1月18日前自我健康監測。監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打「1922」或「0800-033355」專線通報。

桃園市衛生局指出，根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市新增確診個案17266為桃園市中壢區61歲女性，亦為信實公司清潔人員，已施打過2劑疫苗，為本次群聚事件第5例。

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衛生局表示，個案17266平常搭乘八德線交通車，因看診復健需求，曾於12月25日至1月4日改搭中壢線交通車，原未列在原本交通車乘車名單中，因曾與案17230、17238、17239共乘交通車。案17266於1月4日至龍岡大操場天幕社區採檢站採檢後確診，Ct值為16，症狀有包括乾咳、喉嚨不適等現象，同住兒子已於1月5日凌晨至部立桃園醫院採檢，檢驗結果為陰性，目前已匡列隔離，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作目前也正在進行中。

▲桃園市衛生局公布個案足跡，籲請民眾留意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局也公布案17230、17238、17239、17266之公共場所足跡，曾於110年12月29日至111年1月2日前往金嗓歌友會；12月30日至31日上午搭乘中壢客運112N號公車往忠貞市場方向；12月30日至31日下午搭乘桃園客運112S號公車往金鋒市場方向；111年1月1日16：35-17：21前往家樂福中壢店；1月2日18：00前往金翔鴻麵包店；1月3日08：15-09：20前往弘爺漢堡冠柏店，09：00-10：00前往忠貞市場，11：00-12：00前往大潤發平鎮店，16：10-16：20前往懷仁大藥局，16：25-16：50前往中北黃昏市場，21：15-21：19前往百年神仙蛋糕；1月4日11：45前往中華電信內壢忠孝服務中心。

衛生局強調，民眾如曾出入上述場所，請於1月18日前自我健康監測，監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報。

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