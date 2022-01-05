　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機群聚4確診12足跡曝　到過忠貞市場、家樂福、大潤發

▲桃園市長鄭文燦上午主持防疫會議時表示，針對桃機新增確診個案，已指示衛生局針對個案疫調、匡列隔離，務必使防火牆隔起來。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦上午主持防疫會議時表示，針對桃機新增確診個案，已指示衛生局針對個案疫調、匡列隔離，務必使防火牆隔起來。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央流行疫情指揮中心5日公布桃園市新增1例本土個案，桃園市衛生局今天下午公布確診者足跡，包括曾在上月底搭八德線交通車看診、忠貞市場、家樂福中壢店、大潤發平鎮店等，民眾如曾出入上述場所，請於1月18日前自我健康監測。監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打「1922」或「0800-033355」專線通報。

桃園市衛生局指出，根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市新增確診個案17266為桃園市中壢區61歲女性，亦為信實公司清潔人員，已施打過2劑疫苗，為本次群聚事件第5例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，個案17266平常搭乘八德線交通車，因看診復健需求，曾於12月25日至1月4日改搭中壢線交通車，原未列在原本交通車乘車名單中，因曾與案17230、17238、17239共乘交通車。案17266於1月4日至龍岡大操場天幕社區採檢站採檢後確診，Ct值為16，症狀有包括乾咳、喉嚨不適等現象，同住兒子已於1月5日凌晨至部立桃園醫院採檢，檢驗結果為陰性，目前已匡列隔離，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作目前也正在進行中。

▲桃園市衛生局公布個案足跡，籲請民眾留意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局公布個案足跡，籲請民眾留意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局也公布案17230、17238、17239、17266之公共場所足跡，曾於110年12月29日至111年1月2日前往金嗓歌友會；12月30日至31日上午搭乘中壢客運112N號公車往忠貞市場方向；12月30日至31日下午搭乘桃園客運112S號公車往金鋒市場方向；111年1月1日16：35-17：21前往家樂福中壢店；1月2日18：00前往金翔鴻麵包店；1月3日08：15-09：20前往弘爺漢堡冠柏店，09：00-10：00前往忠貞市場，11：00-12：00前往大潤發平鎮店，16：10-16：20前往懷仁大藥局，16：25-16：50前往中北黃昏市場，21：15-21：19前往百年神仙蛋糕；1月4日11：45前往中華電信內壢忠孝服務中心。

衛生局強調，民眾如曾出入上述場所，請於1月18日前自我健康監測，監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報。

【更多新聞】

►攤商確診忠貞市場23里擴大消毒　鄭文燦：建立防火牆控制疫情

►桃機驚爆群聚感染　桃市國民黨團籲入境應持當天檢測證明

►口罩未戴好趴趴走被攔查　身上帶了11張這東西讓他身分曝光

ET快訊
南韓高鐵出軌！　車窗碎裂慘況曝光
雙B路口對決！　BMW側身爛毀1人送醫
《華燈》鳳小岳透露兇手「2線索」！　全場驚呼
柯文哲冷風獨站40分鐘　綠委爆：蔡英文其實很不開心
快訊／不攤計程車錢！　他在後座活活打死人拖下車
鳳梨驚爆求婚成功！　「超大顆鑽戒」套牢辣女友
快訊／桃園4本土確診　12處最新足跡公布

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金氏世界紀錄「天庫」一卡通來了　北港武德宮首發5000枚開賣

奇美乳房醫學中心正式啟用　一站式全方位護乳抗癌

低估「規模6強震」沒發國家警報！氣象局2精進措施出爐

逛IKEA驚問「有賣防爆拆彈服？」　網激推是冬季神物：超需要

桃機第三劑接種率僅「個位數」　迎戰本土疫情單日拚百人施打

桃機群聚4確診12足跡曝　到過忠貞市場、家樂福、大潤發

疫情告急！專家喊話「第3劑間隔縮短」　陳時中：明後天開會討論

桃園「取消放寬口罩規定」全台縣市將跟進？陳時中這樣說

桃機染疫司機「載過Omicron境外個案」　羅一鈞：待基因定序比對

清潔人員、小黃司機冒高風險工作　陳時中喊話：別稱他們「破口」

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

金氏世界紀錄「天庫」一卡通來了　北港武德宮首發5000枚開賣

奇美乳房醫學中心正式啟用　一站式全方位護乳抗癌

低估「規模6強震」沒發國家警報！氣象局2精進措施出爐

逛IKEA驚問「有賣防爆拆彈服？」　網激推是冬季神物：超需要

桃機第三劑接種率僅「個位數」　迎戰本土疫情單日拚百人施打

桃機群聚4確診12足跡曝　到過忠貞市場、家樂福、大潤發

疫情告急！專家喊話「第3劑間隔縮短」　陳時中：明後天開會討論

桃園「取消放寬口罩規定」全台縣市將跟進？陳時中這樣說

桃機染疫司機「載過Omicron境外個案」　羅一鈞：待基因定序比對

清潔人員、小黃司機冒高風險工作　陳時中喊話：別稱他們「破口」

台南防疫計程車落實防疫措施　保護司機也為健康把關

擺脫130部隊飆出158公里　郭泓志讚林振瑋是運科好例子

澳洲Omicron現蹤後「單日確診狂飆50倍」連3天創新高　民怨爆發

南韓高鐵發生出軌事故　7人輕重傷！車窗恐怖碎裂慘況曝光

日本動物園老虎攻擊！釀3飼養員輕重傷　「咬人虎」真面目曝光

林采緹脫光泡湯「全空辣照」攝影師曝光！　恢單近2年親洩感情狀態

「台銀魔獸」發威　謝宗融雙10數據加持奪單週MVP

金氏世界紀錄「天庫」一卡通來了　北港武德宮首發5000枚開賣

奇美乳房醫學中心正式啟用　一站式全方位護乳抗癌

全聯再合作beard papa’s！4款甜點強勢回歸　加碼推卡士達餐包

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

生活熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

日本認證台恐有規模8.0強震

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

露營夯在哪？他試2次崩潰　網曝心酸原因

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

武嶺「長腿正妹呆站1hr」鄉民狂盯！結局驚呆了

即／桃機新增1清潔員確診　家住中壢

業績都達標仍被資遣　網點破真相

美國妹2理由來台灣教書　3個月後老爸後悔了

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

台大驚傳女學生意外　校方致學生公開信

今起打疫苗可領200元禮券！

周三水氣報到　降雨區域一次看

更多熱門

相關新聞

林靜儀｢超扯言論又被挖｣！　網酸爆：看不起

林靜儀｢超扯言論又被挖｣！　網酸爆：看不起

為解決地方政府受限防疫規定，無法即時公布確診個案及足跡遭民怨，陳時中在2021年5月宣布授權地方政府公布確診個案足跡。不過，有網友就挖出林靜儀過去的言論，她曾表示不解為何要公布感染者足跡，直指「那是中共人臉辨識才有興趣的事」。

實習照服員「膠帶封阿伯嘴」　最高罰30萬

實習照服員「膠帶封阿伯嘴」　最高罰30萬

嫌阿伯大嗓門！照服實習生竟拿膠帶封嘴

嫌阿伯大嗓門！照服實習生竟拿膠帶封嘴

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

快訊／北市曝3項防疫旅館加強措施

快訊／北市曝3項防疫旅館加強措施

關鍵字：

桃機確診個案衛生局足跡

讀者迴響

熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

Netflix「1月下架片單」一整排經典神作！

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

日本認證台恐有規模8.0強震

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面