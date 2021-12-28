抓到了！慣竊闖士林法官宿舍偷筆電金飾　夫妻檔負責銷贓

▲超大膽！張姓主嫌等3人，12月21日竟闖入法官宿舍偷竊，1名女法官因此被竊走信用卡及金飾等。 （圖／翻攝自Google Maps）

記者黃宥寧／台北報導

賊星該敗！張姓嫌犯等3人，21日闖入位在北市士林區重慶北路四段上的法官職務宿舍，警方經過6日抽絲剝繭，27日晚間在大同區某自助旅館逮捕張姓主嫌及負責銷贓的張姓夫妻，更當場起獲女法官遭竊的筆記型電腦，但其餘價值1萬多元的金飾已被變賣，至於信用卡竊賊也供稱已經丟掉。目前警方仍持續訊問中。

21日下午4時許左右，1名女法官從手機發現信用卡有盜刷記錄，本來想說先擱著，豈料聽見有其他法官表示，晚間7、8時左右返回宿舍發現門鎖打不開，請鎖匠前來開鎖，鎖匠表示，門疑遭電鑽破壞，提醒大家注意，該名女法官此時才心驚該不會信用卡被盜刷跟這件事有關。

遭竊女法官一路忙到晚間10時許才返回她住的2樓宿舍，一打開門發現後窗玻璃遭擊破，屋內也有翻箱倒櫃情況，清查家中物品後，發現筆記型電腦及信用卡等不翼而飛，更確定家中應該是遭小偷入侵了。

轄區士林警分局受理，立即展開調查，發現35歲張姓竊賊，19日才跑到信義區市民大道某診所偷竊，遭民眾當場抓包，警方以現行犯逮捕，20日台北地檢署檢察官諭令交保，沒想到隔日張姓竊賊竟跑到法官宿舍犯案，但他向警方供稱「我不知道那是法官宿舍」。

據悉，35歲張姓竊賊負責下手行竊，與另一對40張姓夫妻分工，張姓夫妻負責銷贓，已經變賣行竊得來的金飾且盜刷信用卡，警方也當場起獲女法官價值約2萬的筆電，所幸筆電尚未變賣，資料也無外洩疑慮，警方將進一步循線追查銷贓管道追回遭竊金飾，預計傍晚移送士林地檢署複訊。

