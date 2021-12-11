慣竊3天潛入醫院偷3次　除了手機他連病人的這樣東西也拿走

▲桃園市賴姓男子去年10月間三度潛入桃園某醫院，趁病人或看護不注意之際竊取手機等財物後逃逸，警方根據監視畫面車補賴男到案。（示意圖／（視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

有多次竊盜前科的桃園市賴姓男子，去年10月間佯稱探病潛入桃園市某醫院，三度趁病人熟睡或看護不注意之際竊取住院手機等財物，甚至連指甲刀都不放過，警方根據監視畫面鎖定賴男涉有重嫌並拘捕到案；桃園地院審理時，賴男堅決否認行竊，辯稱只是到醫院探視友人，但法官提供監視畫面後才俯首認罪，依竊盜判處有期徒刑1年4月，全案仍可上訴。

檢警調查，68歲的賴姓男子有多次竊盜前科，在去年10月2日下午3時25分許，在桃園市龜山區某醫院，侵入病房後趁王姓病房熟睡，徒手竊取枕頭旁價值4500元之黑色紅米廠牌手機1支後逃逸；兩天後，他於中午左右再度侵入該院某病房，竊取林姓病患放置病床上價值3000元之ASUS廠牌手機1支；賴男得手5分鐘後再度在另一病房竊取孫姓女病患放在置物櫃內價值300元之指甲刀組，得手後隨即逃逸。

受害病患察覺遭竊後告知院方，警方鎖定賴男涉有重嫌，循線拘捕到案，檢方調查後依竊盜罪嫌將賴起訴。桃園地院審理時，賴辯稱到醫院是探望友人，沒有偷別人手機等語。法官根據警方提供醫院監視畫面截圖語現場路線圖等佐證，證人也指證歷歷，賴才俯首認罪。

地院法官審酌，賴男不思循正當途徑獲取所需，意圖不勞而獲，犯下3次加重竊盜犯行，顯然欠缺對他人財產權之尊重，毫無法治觀念；惟念賴男犯後坦承犯行，態度尚可，審結依侵入住宅竊盜罪，共3罪，均累犯，各處有期徒刑7月，應執行有期徒刑1年4月，全案還可上訴。

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